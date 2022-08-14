razan roza
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عروسة جديدة سقسها راجلها قبل العيد و قال لها "تعرفي تغسل الدوارة!
قتلو "مزلت صغيرة و ما نعرفش دورك امك ربي يعيشها تعلمني"
شاف فيها بطرف عينو و قال لها "لمي قشك و روحي لداركم ، ما عندناش في عيلتنا مرا ما تعرفش تغسل دوارة، تحبي ضحكي عليا الناسو نهار امك تعلمك تغسلي الدوارة و تولي مرا نجي نديك" و خرج و رجع و زاد قال لها "لمتعرفش تغسل الدوارة ما خذتها في ولد الناس خسارة" و ترشڨ بالضحك و خرج
حبطت راسها و عينيها معبية بالدموع و روحت لبوها و عينيها معربيين دموع و عاودت واش صرا للسيد الوالد
بعد جمعة عيطلو باباها و قالو"ارواح تدي مرتك راهي ولات تعرف تغسل الدوارة و تعصبن ، و ليوم قبل ما تهزها تاكل العصبان من يديها "
مشى سيد فرحا مسروراً
دخل يلقى كبش مربوط في وسط الدار
مدلو نسيبو السكين و قالو "هيا اذبحلنا الكبش خلي مرتك تغسلك الدوارة و ذوق العصبان من يديها"
وخر السيد و قال "لكن أنا ما نعرفش نذبح و لا نسلخ"
هبط الاب على الكبش و ذبحو في رمشة عين و قال لنسيبو "مالا يا ولدي روح لبوك يعلمك كيفاش تذبح و تسلخ ، و نهار لتولي راجل تعرف وين تلقى مرتك"
و مسح السكين من دمـها و زاد قالو "لي ما يعرف لا سليخة و لا ذبيحة ماخذتو في بنت الناس فضيحة "
قتلو "مزلت صغيرة و ما نعرفش دورك امك ربي يعيشها تعلمني"
شاف فيها بطرف عينو و قال لها "لمي قشك و روحي لداركم ، ما عندناش في عيلتنا مرا ما تعرفش تغسل دوارة، تحبي ضحكي عليا الناسو نهار امك تعلمك تغسلي الدوارة و تولي مرا نجي نديك" و خرج و رجع و زاد قال لها "لمتعرفش تغسل الدوارة ما خذتها في ولد الناس خسارة" و ترشڨ بالضحك و خرج
حبطت راسها و عينيها معبية بالدموع و روحت لبوها و عينيها معربيين دموع و عاودت واش صرا للسيد الوالد
بعد جمعة عيطلو باباها و قالو"ارواح تدي مرتك راهي ولات تعرف تغسل الدوارة و تعصبن ، و ليوم قبل ما تهزها تاكل العصبان من يديها "
مشى سيد فرحا مسروراً
دخل يلقى كبش مربوط في وسط الدار
مدلو نسيبو السكين و قالو "هيا اذبحلنا الكبش خلي مرتك تغسلك الدوارة و ذوق العصبان من يديها"
وخر السيد و قال "لكن أنا ما نعرفش نذبح و لا نسلخ"
هبط الاب على الكبش و ذبحو في رمشة عين و قال لنسيبو "مالا يا ولدي روح لبوك يعلمك كيفاش تذبح و تسلخ ، و نهار لتولي راجل تعرف وين تلقى مرتك"
و مسح السكين من دمـها و زاد قالو "لي ما يعرف لا سليخة و لا ذبيحة ماخذتو في بنت الناس فضيحة "