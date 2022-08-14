حينما يتعلق الأمر بالأم، لا يهم من تكون

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
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- العمر
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- محل الإقامة
- طريق الحرير..
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- ذكر
بعد هروب قطيع كناغر من نيران غابات أستراليا...
سقطت أنثى كنغر على الأرض ،،
ويبدو صغيرها المصاب بالمهق (Albinism)
يتفقدها ويطمئن عليها،،بعد أن وجدها بخير
راح يهدي والدته عناقا حارا جميلٌ ولطيف ،،
كما وأن الحياة إنبعثت في جسده من جديد .
وشكرا جزيلا للأخت @صاحبة الأثر للمساعدة في إيجاد عنوان
سقطت أنثى كنغر على الأرض ،،
ويبدو صغيرها المصاب بالمهق (Albinism)
يتفقدها ويطمئن عليها،،بعد أن وجدها بخير
راح يهدي والدته عناقا حارا جميلٌ ولطيف ،،
كما وأن الحياة إنبعثت في جسده من جديد .
وشكرا جزيلا للأخت @صاحبة الأثر للمساعدة في إيجاد عنوان