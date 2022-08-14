حينما يتعلق الأمر بالأم، لا يهم من تكون

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,096
النقاط
71
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
بعد هروب قطيع كناغر من نيران غابات أستراليا...
سقطت أنثى كنغر على الأرض ،،
ويبدو صغيرها المصاب بالمهق (Albinism)
يتفقدها ويطمئن عليها،،بعد أن وجدها بخير
راح يهدي والدته عناقا حارا جميلٌ ولطيف ،،
كما وأن الحياة إنبعثت في جسده من جديد .

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وشكرا جزيلا للأخت @صاحبة الأثر للمساعدة في إيجاد عنوان
 
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