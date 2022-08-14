السلام عليكم

بلد واحد ولهجات مختلفة، أحيانا أستمع لنغمة جزائرية سواء قبائلية أو ترڨية ولا أفهم الكلمات، بالرغم من عذوبة اللحن وإحساس المؤدي، ولكن أتمنى من كل قلبي أن أعرف معنى كلمات أغنية الكاف والنون للفنان الراحل عثمان بالي، والتي أداها إبنه نبيل بالي مع الفنان عليلو فكان أداءهما في القمة.