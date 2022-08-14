بدون إجابة الي يعرف اللهجة الترڨية😅

ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
326
النقاط
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم
بلد واحد ولهجات مختلفة، أحيانا أستمع لنغمة جزائرية سواء قبائلية أو ترڨية ولا أفهم الكلمات، بالرغم من عذوبة اللحن وإحساس المؤدي، ولكن أتمنى من كل قلبي أن أعرف معنى كلمات أغنية الكاف والنون للفنان الراحل عثمان بالي، والتي أداها إبنه نبيل بالي مع الفنان عليلو فكان أداءهما في القمة.
 
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