من المحاجيات المتوارثة، هذه المحاجية الطريفة، لرجل تزوج حديثا من امرأة جميلة وخجولة جدا، لا تجرأ على مد يدها إلى الأكل‪، وكان من “العوايد” القديمة أن يأكل الرجل وحده، بينما تجتمع النسوة في ما بينهن.. ولسوء حظها، كان لها سبع سليفات يتربصن بها، وحين يجلسن للأكل يقلن بصوت واحد: “شبعنا وشبعت قطتنا وبقات غير كنتنا”، فتستحي الكنة وتبيت جائعة.. مع مرور الأيام، شحب وجهها، ونحلت كثيرا، فلاحظ زوجها ذلك، غير أنها لم تخبره عن سبب علتها، فطلب المشورة من “مدبر” المدينة الذي نصحه بأخذ ديك منزوع الريش إلى البيت… وحين دخل الزوج بالديك امتلأ البيت بالضحكات والقهقهات سخرية من شكل هذا الديك الغريب، ماعدا الزوجة التي بقيت صامتة مبهمة… فعاد الرجل إلى الإمام فقال له: الليلة ادع زوجتك إلى الأكل معك… وهذا ما فعله الزوج فعلا، فاندهش من منظر زوجته وهي تلتهم طبق الكسكسي بنهم، وعندما انتهت راحت تضحك ملء شدقيها، وحين سألها زوجها قالت له: “ضحكني سردوك البارح