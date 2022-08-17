سوق أهراس تحترق.. الحماية المدنية تستدعي الضباط والأعوان المتواجدين بعطلة للالتحاق بمناصبهم

وقد أعلنت الحماية المدنية لولاية سوق اهراس عن اندلاع حريق بغابة واد الشوك بلدية الزعرورية على الساعة 12.15 سا.الحريق منتشر عبر 20 موقد، حيث تم تسخير 29شاحنة اطفاء مع 102عون بمختلف الرتب.وتدخلت كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية-المركز المتقدم -الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرتي: تاورة و الحدادة. الرتل المتحرك سوق اهراس- الرتل المتحرك أم البواقي- الرتل المتحرك تبسة لإخماد الحرائق.