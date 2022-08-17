سوق أهراس تحترق.. الحماية المدنية تستدعي الضباط والأعوان المتواجدين بعطلة للالتحاق بمناصبهم

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
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استدعت الحماية المدنية لولاية سوق أهراس جميع موظفيها من ضباط، ضباط صف، الاعوان والموجودين في حالة عطلة سنوية. اجازة نظام العمل 24/48 ساعة للالتحاق بمناصب عملهم فورا ومستعجلا.

وقد أعلنت الحماية المدنية لولاية سوق اهراس عن اندلاع حريق بغابة واد الشوك بلدية الزعرورية على الساعة 12.15 سا.

الحريق منتشر عبر 20 موقد، حيث تم تسخير 29شاحنة اطفاء مع 102عون بمختلف الرتب.

وتدخلت كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية-المركز المتقدم -الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرتي: تاورة و الحدادة. الرتل المتحرك سوق اهراس- الرتل المتحرك أم البواقي- الرتل المتحرك تبسة لإخماد الحرائق.
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
سوقهراس... الطارف ...القالة...
ا😢😢😢😢😢😢😢
رياح قوية جدا ساهمت في انتشار الحريق
ولاحياة لمن تنادي
اين هي الطائرات 😢😢😢😢😢


جبال ڨالمة.. سطيف...
 
أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
730
النقاط
51
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
سوقهراس... الطارف ...القالة...
ا😢😢😢😢😢😢😢
رياح قوية جدا ساهمت في انتشار الحريق
ولاحياة لمن تنادي
اين هي الطائرات 😢😢😢😢😢


جبال ڨالمة.. سطيف...
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ربي يلطف ببلادنا اختي
والله حينما رايت صور فتلفاز
صور مفزعة تقريب حرائق تداهم المدن
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
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النقاط
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محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
اللهم لطفك
ربي يجيب الخير ويحمي أهلنا في الشرق
لن ننساكم بالدعاء 🤲🤲🤲


إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه
 
أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
730
النقاط
51
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
اللهم لطفك
ربي يجيب الخير ويحمي أهلنا في الشرق
لن ننساكم بالدعاء 🤲🤲🤲


إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه
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الله اكبر
ربي يتقبل منا ومنكم خالص الدعاء اخي
 
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