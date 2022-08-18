صور حقيقية عن الأب

1 - عندما يوبخك أبوك فهو لا يكرهك ..!!

2- عندما يضغط عليك فهو يتمنى لك الأحسن ..!!

3- عندما تراه صامتا فهو يفكر في مستقبلك ..!!

4- عندما يقتصد عليك فاعلم أنه يحرم نفسه ..!!

5- عندما تراه يتنهد وهو ينظر إليك فاعلم أنك أنت السبب ..!!

6 - عندما يضحك وهو ينظر إلى تقاسيم وجهك فاعلم أنك أنت من أسعدته ..!!

7 - عندما تراه قاسيا عليك فاعلم أنك لا تتبع نصيحته ..!!

8 - عندما يغلق باب غرفته دونك وحالته متعبة فاعلم أنه ربما يبكي من أفعالك ..!!

9 - عندما ترفع صوتك عليه فاعلم أنك تقتله ..!

نعم تقتله ..!! نعم تقتله

10 - عندما ترى نفسك ضائعا وتائها فاعلم أنه غاضبا عليك ..!!

11 - عندما تراه ممددا على الفراش لا يتكلم ولا يتحرك فاعلم بأنك فقدت سندا عظيما وكسبت فراغا لا تملأه الذكرى .. ومعها يكون قد فات زمان البر ..

لأنه سوف يكون جثة هامدة لن يسمعك بعدها.... صدقني سوف تشتاق لتوبيخه ولنهره ولصياحه ستشتاق لعتابه وحتى ستتمنى ضربة منه لأنك ستتأكد أن كل ما كان يفعله وكنت تتذمر منه كان من أجلك وأن ذلك الصياح أخذ من صحته الكثير ستحس أنه لا أحد يفكر فيك بعد أبيك ستحس انك وحيداً بلا سند حتى لو كان عمرك أربعين وستعرف أنك ظلمته كثيرا و إن كل ذلك كان لأنه يحبك ويحب أن يراك أفضل إنسان ستتمنى أن تلقاه مرة واحدة كي تعتذر منه وتكون كما أرادك ولكن فات الأوان... ..

الله الله في الآباء يا من لازال آباؤكم على قيد الحياة ...

ربنا يطول في عمر آبائنا

ويرحم الأموات منهم​