لا تسألِ الدارَ عنْ من كان يسكُنهاالبابُ يُخبرُ أن القوم قد رحلواما أبلغ الصمت لمّا جئتُ أسألهصمتٌ يعاتبُ من خانوه وَ ارتحلوايا طارق البابِ رفقاً حين تطرقهُفإنَّه لم يعد في الدار أصحابُتفرقوا في دروبِ الأرض وَ انتثرواكأنه لم يكن أنسٌ وَ أحبـــــــابُارحم يديك فما في الدارِ من أحدٍلا ترجُ رداً فأهلُ الودِ قد راحواوَ لترحم الدار لا تُوقظ مواجعهاللدور روحٌ كما للناس أرواحُ