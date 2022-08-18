amar naim
:: عضو منتسِب ::
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- 14 أوت 2022
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- ذكر
يا سالبَ القلبِ مني عندما رمَقَا
لم يُبْقِ حبُّك لي صبرًا ولا رَمَقَا
لا تسألِ اليومَ عمّا كابَدَت كبِدي
ليت الفِراقَ وليت الحبَّ ما خُلِقا
ما باختِياري ذقتُ الحبَّ ثانيةً
وإنما جَرَتِ الأقدارُ فاتَّفقَا
وكنتُ في كَلَفي الدّاعي إلى تلَفي
مِثلَ الفراشِ أحَبَّ النّارَ فاحتَرَقَا
يا مَن تجلّى إلى سِرّي فصَيَّرني
دَكًّا، وهزّ فؤادي عندما صُعِقا:
انظُرْ إليَّ فإنّ النفسَ قد تَلِفَت
رِفقًا على الروحِ، إنّ الرّوحَ قد زهقا
لم يُبْقِ حبُّك لي صبرًا ولا رَمَقَا
لا تسألِ اليومَ عمّا كابَدَت كبِدي
ليت الفِراقَ وليت الحبَّ ما خُلِقا
ما باختِياري ذقتُ الحبَّ ثانيةً
وإنما جَرَتِ الأقدارُ فاتَّفقَا
وكنتُ في كَلَفي الدّاعي إلى تلَفي
مِثلَ الفراشِ أحَبَّ النّارَ فاحتَرَقَا
يا مَن تجلّى إلى سِرّي فصَيَّرني
دَكًّا، وهزّ فؤادي عندما صُعِقا:
انظُرْ إليَّ فإنّ النفسَ قد تَلِفَت
رِفقًا على الروحِ، إنّ الرّوحَ قد زهقا