يا سالبَ القلبِ

amar naim

amar naim

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2022
المشاركات
13
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
يا سالبَ القلبِ مني عندما رمَقَا
‏لم يُبْقِ حبُّك لي صبرًا ولا رَمَقَا
‏لا تسألِ اليومَ عمّا كابَدَت كبِدي
‏ليت الفِراقَ وليت الحبَّ ما خُلِقا
‏ما باختِياري ذقتُ الحبَّ ثانيةً
‏وإنما جَرَتِ الأقدارُ فاتَّفقَا
‏وكنتُ في كَلَفي الدّاعي إلى تلَفي
‏مِثلَ الفراشِ أحَبَّ النّارَ فاحتَرَقَا
يا مَن تجلّى إلى سِرّي فصَيَّرني
‏دَكًّا، وهزّ فؤادي عندما صُعِقا:
‏انظُرْ إليَّ فإنّ النفسَ قد تَلِفَت
‏رِفقًا على الروحِ، إنّ الرّوحَ قد زهقا
 
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