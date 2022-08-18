يا سالبَ القلبِ مني عندما رمَقَا

‏لم يُبْقِ حبُّك لي صبرًا ولا رَمَقَا

‏لا تسألِ اليومَ عمّا كابَدَت كبِدي

‏ليت الفِراقَ وليت الحبَّ ما خُلِقا

‏ما باختِياري ذقتُ الحبَّ ثانيةً

‏وإنما جَرَتِ الأقدارُ فاتَّفقَا

‏وكنتُ في كَلَفي الدّاعي إلى تلَفي

‏مِثلَ الفراشِ أحَبَّ النّارَ فاحتَرَقَا

يا مَن تجلّى إلى سِرّي فصَيَّرني

‏دَكًّا، وهزّ فؤادي عندما صُعِقا:

‏انظُرْ إليَّ فإنّ النفسَ قد تَلِفَت

‏رِفقًا على الروحِ، إنّ الرّوحَ قد زهقا