مازال صوتك

amar naim

amar naim

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2022
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
مازال صوتك في ثنايا مسمعي
‏والشوق في صدري يفتت أضلعي
‏والله إنّ الشّوق فاق تحمّلي
‏ياشوق رفقاً بالفؤاد ألا تعي
‏يازهرتي إن مرّ إسمك عابراً
‏يزداد من فرط الحنين توجّعي
‏حاولت أن أخفي هواك وكلّما
‏أخفيته في القلب فاضت أدمعي
‏بالبين قد قضت الليالي بيننا
‏لكنّ روحك لم تغب دوماً معي
 
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