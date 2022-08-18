مازال صوتك في ثنايا مسمعي

‏والشوق في صدري يفتت أضلعي

‏والله إنّ الشّوق فاق تحمّلي

‏ياشوق رفقاً بالفؤاد ألا تعي

‏يازهرتي إن مرّ إسمك عابراً

‏يزداد من فرط الحنين توجّعي

‏حاولت أن أخفي هواك وكلّما

‏أخفيته في القلب فاضت أدمعي

‏بالبين قد قضت الليالي بيننا

‏لكنّ روحك لم تغب دوماً معي