amar naim
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 أوت 2022
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- محل الإقامة
- الجلفة
- الجنس
- ذكر
إن كنتَ بحرا فهذا المدُ أعشقهُ..
وجزر بوحِكَ ألحــانٌ لأوتـــاري !
القلبُ يعشقُ مَن بالحبِ يغمرهُ ,
واللهُ يشهدُ في الحالينِ إبحاري..!
كلّ القصائدِ في عينيكَ أكتبها ,
وكلّ آهٍ على الأفواهِ ,, من ناري !
إني أحبك .. مازالت تُهدهدني...!
فوق النجومِ وتهديني بأسفاري ..
وأنت وحدكَ دون الناسِ كلهم ,
ترضى جنوني وأخطائي ,, وأعذاري..!
عهدي سيبقى كعهد الأمس أحفظهُ..
بين الحنايا وفي طيّات أشعاري..!
يعقوب قلبيَ في عينيَ " يوسفه "...
مهما تناءت عنِ الأحباب أقداري.
وجزر بوحِكَ ألحــانٌ لأوتـــاري !
القلبُ يعشقُ مَن بالحبِ يغمرهُ ,
واللهُ يشهدُ في الحالينِ إبحاري..!
كلّ القصائدِ في عينيكَ أكتبها ,
وكلّ آهٍ على الأفواهِ ,, من ناري !
إني أحبك .. مازالت تُهدهدني...!
فوق النجومِ وتهديني بأسفاري ..
وأنت وحدكَ دون الناسِ كلهم ,
ترضى جنوني وأخطائي ,, وأعذاري..!
عهدي سيبقى كعهد الأمس أحفظهُ..
بين الحنايا وفي طيّات أشعاري..!
يعقوب قلبيَ في عينيَ " يوسفه "...
مهما تناءت عنِ الأحباب أقداري.