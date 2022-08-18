بحر الحب

amar naim

amar naim

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2022
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
إن كنتَ بحرا فهذا المدُ أعشقهُ..
وجزر بوحِكَ ألحــانٌ لأوتـــاري !
القلبُ يعشقُ مَن بالحبِ يغمرهُ ,
واللهُ يشهدُ في الحالينِ إبحاري..!
كلّ القصائدِ في عينيكَ أكتبها ,
وكلّ آهٍ على الأفواهِ ,, من ناري !
إني أحبك .. مازالت تُهدهدني...!
فوق النجومِ وتهديني بأسفاري ..
وأنت وحدكَ دون الناسِ كلهم ,
ترضى جنوني وأخطائي ,, وأعذاري..!
عهدي سيبقى كعهد الأمس أحفظهُ..
بين الحنايا وفي طيّات أشعاري..!
يعقوب قلبيَ في عينيَ " يوسفه "...
مهما تناءت عنِ الأحباب أقداري.
 
razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
323
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
اخي راائع ما تنشره ولكن حبذا لو تنشر الاشعار في المنتدى المخصص للشعر
 
amar naim

amar naim

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2022
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
انا جديد في هذا المنتدى و لم انتبه للقسام المخصصة عذرا سوف احذفهم من هنا مشكورة اختي
 
razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
323
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
العفو اخي مرحبا بك في لمتنا بين اخوتك
 
amar naim

amar naim

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2022
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
عذرا لم اجد ايقونة الحذف ارجو من المشرف ان يتكفل بهذا
 
razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
323
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
لن يحذفو مواضيعك بل ستنقل للمنتدى المخصص
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top