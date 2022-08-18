إن كنتَ بحرا فهذا المدُ أعشقهُ..

وجزر بوحِكَ ألحــانٌ لأوتـــاري !

القلبُ يعشقُ مَن بالحبِ يغمرهُ ,

واللهُ يشهدُ في الحالينِ إبحاري..!

كلّ القصائدِ في عينيكَ أكتبها ,

وكلّ آهٍ على الأفواهِ ,, من ناري !

إني أحبك .. مازالت تُهدهدني...!

فوق النجومِ وتهديني بأسفاري ..

وأنت وحدكَ دون الناسِ كلهم ,

ترضى جنوني وأخطائي ,, وأعذاري..!

عهدي سيبقى كعهد الأمس أحفظهُ..

بين الحنايا وفي طيّات أشعاري..!

يعقوب قلبيَ في عينيَ " يوسفه "...

مهما تناءت عنِ الأحباب أقداري.