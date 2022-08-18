وسيلة تعليمية لمعالجة القراءة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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وسيلة تعليمية ولا أروع نقلتها لكم خاصة بتحليل الكلمات من أجل علاج مشكلة صعوبة قراءة ونطق الكلمات والتعسر في القراءة الوسيلة عبارة عن أكواب القهوة حيث تقطع فيها كل كلمة وفق التحليل الصوتي للكلمات وطفلك يرتب تلك الأكواب للحصول على الكلمة الصحيحة مثل الأمثلة التي في الصور ...ستجدون في أول تعليق ورقة خاصة بمقاييس الحروف من أجل أن تكون كتابة الحروف بالمقاييس الصحيحة مثل الشكل الذي في الصورة