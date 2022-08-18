وسيلة تعليمية لمعالجة القراءة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,664
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
♦️ وسيلة تعليمية ولا أروع نقلتها لكم خاصة بتحليل الكلمات من أجل علاج مشكلة صعوبة قراءة ونطق الكلمات والتعسر في القراءة📖 الوسيلة عبارة عن أكواب القهوة☕ حيث تقطع فيها كل كلمة وفق التحليل الصوتي للكلمات وطفلك يرتب تلك الأكواب للحصول على الكلمة الصحيحة مثل الأمثلة التي في الصور ⤵️ ...ستجدون في أول تعليق ورقة خاصة بمقاييس الحروف من أجل أن تكون كتابة الحروف بالمقاييس الصحيحة مثل الشكل الذي في الصورة 👍


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razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
323
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
فكرة راااااائعة اختي جزاك الله كل خير
 
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