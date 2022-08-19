الرقاة والدجالين

السلام عليكم

تعيش المجتمعات الاسلامية وخاصة المجتمع الجزائري كثيرا من الظواهر الغريبة منها الخوف من العين والحسد والأرواح الشريرة والإصابة بالمس وغيرها ...

هذا ما يستدعي الذهاب للدجالين والشوافات والرقاة

حتى اصبحت بعض القنوات والصحافيين تقيم لهم الحصص والتشهير المجاني حتى صارت بعض المدن التي يقيم فيها هؤلاء محجا لألاف الناس

لماذا يخاف المسلمون كثيرا من الأرواح والمس والشياطين ؟

هل هو مبالغة أم وساوس أم هواجس مرضية وعقد نفسية ؟

هل هي خرافات مثلها مثل التبرك بالأولياء والأحجار والأشجار ؟



أم هو المرض الذي يدفع الانسان للبحث عن الدواء حتى ولو في الدجل



لكن يقال أن هناك ناس كانوا مرضى فتم شفاؤهم ؟ هل هذا معقول



أنا عن نفسي أعتبر أنها مجرد وساوس وامراض نفسية تحتاج لطبيب نفسي أكثر من الذهاب للراقي والدجال طبعا هذا رأيي أنا .ولا أفرضه على أحد ولا اريد ان أقنع أحد وليس رأيي هو المطروح للنقاش بل الظاهرة ككل



أرجوا من الاخوة مناقشة الظاهرة وتقديم ماعندهم من ادلة مقنعة

وشكرا ​