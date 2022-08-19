أحبتى فى الله

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
342
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
مسائي جميل حين اكون معكم...
لأكْتُب لكُم أجْمَل العِبَاراتْ وأحْلى التَّحِيَّاتِ...
وتُعَـانِق عُـــــيُــونِي حُـــرُوفَكُم...
فالمساء معـكم يحمل أنـــواراً مُتَـــألِّقَة...
تَنْبَعِثُ مِنْ قُلُوبُكُمْ الـطَّـــيِّــــبَــــة...
مساء الود أحبتى فى الله...
وهذا المساء فيه جمال أنيق وحب جميل وجمال عذب...
 
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