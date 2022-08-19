مسائي جميل حين اكون معكم...

لأكْتُب لكُم أجْمَل العِبَاراتْ وأحْلى التَّحِيَّاتِ...

وتُعَـانِق عُـــــيُــونِي حُـــرُوفَكُم...

فالمساء معـكم يحمل أنـــواراً مُتَـــألِّقَة...

تَنْبَعِثُ مِنْ قُلُوبُكُمْ الـطَّـــيِّــــبَــــة...

مساء الود أحبتى فى الله...

وهذا المساء فيه جمال أنيق وحب جميل وجمال عذب... ​