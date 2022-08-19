هام للجميع ـ مروركم إجباري

هام



تدعوا إدارة اللمة جميع منتسبيها الأعزاء

إلى كتابة المواضيع و الردود

و ترك النقل من المنتديات الأخرى

لأن الامر لا يخدم المنتدى

و الكتابة الحصرية مهما كانت هي الوحيدة بتطوير اللمة



اللمة و من تقاليدها و منذ تأسيسها راهنت على الحصري

و لطالما عرفت بمواهب منتسبيها

في فن الكتابة و التعبير

و التعبير عن الأراء مهما اختلفت و تنوعت



أكتب حصري و مع الوقت سيتطور أسلوبك

و ستجد لقلمك تميزه

و في اللمة كوادر لن تبخل عليكم بالنصح و التوجيه ​