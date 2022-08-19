هام للجميع ـ مروركم إجباري

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 14,679
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
هام
تدعوا إدارة اللمة جميع منتسبيها الأعزاء
إلى كتابة المواضيع و الردود
و ترك النقل من المنتديات الأخرى
لأن الامر لا يخدم المنتدى
و الكتابة الحصرية مهما كانت هي الوحيدة بتطوير اللمة
اللمة و من تقاليدها و منذ تأسيسها راهنت على الحصري
و لطالما عرفت بمواهب منتسبيها
في فن الكتابة و التعبير
و التعبير عن الأراء مهما اختلفت و تنوعت
أكتب حصري و مع الوقت سيتطور أسلوبك
و ستجد لقلمك تميزه
و في اللمة كوادر لن تبخل عليكم بالنصح و التوجيه
تدعوا إدارة اللمة جميع منتسبيها الأعزاء
إلى كتابة المواضيع و الردود
و ترك النقل من المنتديات الأخرى
لأن الامر لا يخدم المنتدى
و الكتابة الحصرية مهما كانت هي الوحيدة بتطوير اللمة
اللمة و من تقاليدها و منذ تأسيسها راهنت على الحصري
و لطالما عرفت بمواهب منتسبيها
في فن الكتابة و التعبير
و التعبير عن الأراء مهما اختلفت و تنوعت
أكتب حصري و مع الوقت سيتطور أسلوبك
و ستجد لقلمك تميزه
و في اللمة كوادر لن تبخل عليكم بالنصح و التوجيه