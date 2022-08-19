يا قدس

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الورد الندي 2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أوت 2022
المشاركات
4
النقاط
3
محل الإقامة
المدية
الجنس
ذكر
من أجمل ما قرأت....

يا قدسُ قالوا مِن سِنينْ :
أشجارُ أرضِكِ سوفَ تُزهِرُ ياسَمينْ
عارٌ علينا
كَفِّني عارَ العُروبَةِ وادفِني في الطينْ
كُلُّ المزارعِ فيكِ تَطرحُ لاجئينْ
فبأيِّ وجهٍ إنْ سُئلنا مِن صِغارٍ
يَسألونَ عن الوطنْ :
في أيِّ خَارِطَةٍ فَلسطينُ التي
ما عادَ يَذكُرُها الزمنْ ؟
ماذا نقولْ
والطِفلُ يُولَدُ في فَلسطينِ المَراثي
في فلسطينِ المحنْ
بِيَدٍ تَشُدُّ على الزِّنادِ
وفي اليدِ الأُخرى كَفَنْ ؟
#الشاعر عبد_العزيز_جويدة
 
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