جزيرة كابريرا

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
354
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
كابريرا (بالإسبانية: Isla de Cabrera)‏ هي جزيرة في أرخبيل البليار. تقع في جنوب مايوركا عاصمة إقليم جزر البليار الإسبانية، كونها جزءًا من بلدية بالما جعلها محمية برية وبحرية منذ عام 1991.
تبعيتها للجزائر
استخدمت الجزيرة كقاعدة للبحارة الجزائريين الذين يجوبون البحر الأبيض المتوسط. كان بناء الحصن، في نهاية القرن الرابع عشر، جزءًا من نظام دفاع مايوركا ضد القراصنة، الذين جاءوا أساسًا من قواعدهم الجزائرية.
الخلاف حول المنطقة البحرية مع الجزائر
في أبريل 2018، قررت الجزائر من جانب واحد إعادة ترسيم حدود مياهها الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط المتاخمة لأرخبيل البليار. يشمل ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أنشأتها الجزائر قبالة سواحلها جزءًا من مياه منتزه جزيرة كابريرا الوطني


تنزيل (14).jpg تنزيل (15).jpg تنزيل (13).jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top