جزيرة كابريرا

كابريرا

(بالإسبانية: Isla de Cabrera)‏ هي جزيرة في أرخبيل البليار. تقع في جنوب مايوركا عاصمة إقليم جزر البليار الإسبانية، كونها جزءًا من بلدية بالما جعلها محمية برية وبحرية منذ عام 1991.

تبعيتها للجزائر

استخدمت الجزيرة كقاعدة للبحارة الجزائريين الذين يجوبون البحر الأبيض المتوسط. كان بناء الحصن، في نهاية القرن الرابع عشر، جزءًا من نظام دفاع مايوركا ضد القراصنة، الذين جاءوا أساسًا من قواعدهم الجزائرية.