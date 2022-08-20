razan roza
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كابريرا (بالإسبانية: Isla de Cabrera) هي جزيرة في أرخبيل البليار. تقع في جنوب مايوركا عاصمة إقليم جزر البليار الإسبانية، كونها جزءًا من بلدية بالما جعلها محمية برية وبحرية منذ عام 1991.
تبعيتها للجزائر
استخدمت الجزيرة كقاعدة للبحارة الجزائريين الذين يجوبون البحر الأبيض المتوسط. كان بناء الحصن، في نهاية القرن الرابع عشر، جزءًا من نظام دفاع مايوركا ضد القراصنة، الذين جاءوا أساسًا من قواعدهم الجزائرية.
الخلاف حول المنطقة البحرية مع الجزائر
في أبريل 2018، قررت الجزائر من جانب واحد إعادة ترسيم حدود مياهها الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط المتاخمة لأرخبيل البليار. يشمل ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أنشأتها الجزائر قبالة سواحلها جزءًا من مياه منتزه جزيرة كابريرا الوطني
تبعيتها للجزائر
استخدمت الجزيرة كقاعدة للبحارة الجزائريين الذين يجوبون البحر الأبيض المتوسط. كان بناء الحصن، في نهاية القرن الرابع عشر، جزءًا من نظام دفاع مايوركا ضد القراصنة، الذين جاءوا أساسًا من قواعدهم الجزائرية.
الخلاف حول المنطقة البحرية مع الجزائر
في أبريل 2018، قررت الجزائر من جانب واحد إعادة ترسيم حدود مياهها الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط المتاخمة لأرخبيل البليار. يشمل ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أنشأتها الجزائر قبالة سواحلها جزءًا من مياه منتزه جزيرة كابريرا الوطني