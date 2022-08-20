يراودني ذلك الشعور السيء .انه شعور شرير.. كم هو صعب ان تكون وحيدا وسط كل هذا العالم

انا لا اتحدث عن الوحدة من ناحية عدد الناس من حولك بل الوحدة التي يشعر بها قلبك وعقلك

نعم...فعندما اكون تائهة احيانا اتخيل نفسي ماذا لو كنت اعيش وحدي؟لاجد نفسي سرحت بعيدا..

واتخيل نفسي اتسكع في الشوارع ..لا سيارات ولا ضجيج ...لايوجد اشخاص ولا سلع...نعم قد القت الوحدة ستار الظلام على الدنيا

ثم اذهب بعيدا لاجد نفسي على شاطى بحره هادئ ورماله لامعة نظيفة ..امشي ...وامشي ولا احد في البحر ..

حقا شيء مرعب ان يعيش الانسان وحيدا في عالم كبير جدا