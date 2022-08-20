مفاتيح التغير....توزع على اللماوين ولماويات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







كيف حالكم جميعا؟....أهلا بكم عندي وأهلا بي عندكم





جالسة في مكاني فكرت قليلا قلت ترى يا ليليا لو أردتي تغير أمر في حياتك ...فيواقعك فيعالمك الافتراضي فيشبكات تواصلك تراك لو كنت مكان انسان اخر ما كنتي ستغيرين



طبعا بداية سأغير حياتي لا قدري لاني راضية بما قسم الله لي حمد لله .. لكن كنت احب أن اعيش بهذا مرض في ظروف افضل ...

تخيلت ان اسافر أتمتع ألبس ما أريد آكل ما أشتهي أحصل على احلامي البسيطة ..

لانتقل لعالمي الافتراضي الذيلن اغيره فطيلة مصيرتي في المنتديات كانت اىوع فترات حياتي



كنت سأغير عقليات ركبتني او أنا ركبتها ..العناد فأنا جد عنيدة ...العصبية المفرطة ....طيبة زائدة ...عدم مبالاتي في بعض المواقف ...



كنت سأغير أشخاص دخلو حياتي هم بالاصل من مفروض يحصل لهم شرف حتى المرور امام باب حياتي وليس دخلوها





كنت سأغير اقاربي كلهم سلع بلع قلع لمهم فشكارة وقارع لحاويات الزبالة اعزكم الله ونخلوهم يدوهم



كنت ساغير في المنتدى بعض الاركان اغير اسمائها اضيف افكار أخرى جديدة



انا جلبت لكم مفاتيح التغير



ترى لو سلمتكم مفاتيح التغير ما كنتم ستغيرون



بحياتكم ...مجتمعكم...محيطكم



نريد تغير ما عشنا به لا لأننا غير راضون لا على العكسبل لأننا ربما جرحنا ربما تألمنا ربما مجتمعنا فعلا محتاج للتغير ....





الموضوع لكم تخيلوا وعيشو لحظة التغيير...





شكرا لكم















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