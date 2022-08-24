خراب البيوت لا يأتي من بعيد.

توفيق السعيدي

توفيق السعيدي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جويلية 2021
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
37
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر
• سألت إحداهن زوجة عندما جاءها مولود
ماذا قدَّم لكِ زوجكِ بمناسبة الولادة؟
قالت لها : لم يقدِّم لي شيئاً..
فأجابتها متسائلة أمعقول هذا؟ أليس لكِ قيمة عنده؟ ‍( ألقت بتلك القنبلة ومشت )
جاء زوجها ظهراً إلى البيت فوجدها غاضبة فتشاجرا ، وتلاسنا ، واصطدما ، فطلقها.
‌‌من أين بدأت المشكلة ؟
من كلمة قالتها إمرأة .
• يروى أن أباً مرتاح البال ، فيقال له لماذا لا يزورك ابنك كثيراً ؟
كيف تصدق أن ظروفه لا تسمح ؟
فيعكر صفو قلب الوالد ليبدأ الجفاء بعد الرضا.
إنه الشيطان يتحدث بلسانه .
• قد تبدو أسئلة بريئة متكررة في حياتنا اليومية و لكنها مفسدة
لماذا لم تشتري كذا؟
لماذا لا تملك كذا؟
كيف تتحمل هذه الحياة أو هذا الشخص؟
كيف تسمح بذلك؟
• نسألها ربما جهلاً ، أو بدافع الفضول ، أو "الفضاوة"
ولكننا لا نعلم ما قد تبثه هذه الأسئلة في نفس سامعها .‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌

💠 مضمون القصة والرسالة 💠
"لا تكن من المفسدين"‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‌‌
#نصيحة ✔️
ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها أبكم ..
▪️لاتصدق كل ما يقال لك كي لاتظلم أو تقسوا على أحد
▪️لاتدع أحدا يتدخل في حياتك ويهز ثقتك بخالقك جل وعلا
ولا أُبرّئُ نفسي حينَ أرسل بالنُصح والتذكير.
لا يعني أنني أدّعي المثالية..
لكن هيَ رسائل أوجهها لنفسي قبلكم
لا تفسدو على الآخرين حياتهم
منقول

 
rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
653
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال توفيق السعيدي:
• سألت إحداهن زوجة عندما جاءها مولود
ماذا قدَّم لكِ زوجكِ بمناسبة الولادة؟
قالت لها : لم يقدِّم لي شيئاً..
فأجابتها متسائلة أمعقول هذا؟ أليس لكِ قيمة عنده؟ ‍( ألقت بتلك القنبلة ومشت )
جاء زوجها ظهراً إلى البيت فوجدها غاضبة فتشاجرا ، وتلاسنا ، واصطدما ، فطلقها.
‌‌من أين بدأت المشكلة ؟
من كلمة قالتها إمرأة .
• يروى أن أباً مرتاح البال ، فيقال له لماذا لا يزورك ابنك كثيراً ؟
كيف تصدق أن ظروفه لا تسمح ؟
فيعكر صفو قلب الوالد ليبدأ الجفاء بعد الرضا.
إنه الشيطان يتحدث بلسانه .
• قد تبدو أسئلة بريئة متكررة في حياتنا اليومية و لكنها مفسدة
لماذا لم تشتري كذا؟
لماذا لا تملك كذا؟
كيف تتحمل هذه الحياة أو هذا الشخص؟
كيف تسمح بذلك؟
• نسألها ربما جهلاً ، أو بدافع الفضول ، أو "الفضاوة"
ولكننا لا نعلم ما قد تبثه هذه الأسئلة في نفس سامعها .‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌

💠 مضمون القصة والرسالة 💠
"لا تكن من المفسدين"‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‌‌
#نصيحة ✔️
ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها أبكم ..
▪️لاتصدق كل ما يقال لك كي لاتظلم أو تقسوا على أحد
▪️لاتدع أحدا يتدخل في حياتك ويهز ثقتك بخالقك جل وعلا
ولا أُبرّئُ نفسي حينَ أرسل بالنُصح والتذكير.
لا يعني أنني أدّعي المثالية..
لكن هيَ رسائل أوجهها لنفسي قبلكم
لا تفسدو على الآخرين حياتهم
منقول
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احسنت والله
 
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