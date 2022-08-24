القرعاج المناسب في المكان غير المناسب( حوادث سير)

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
مس الخير على وجوه الخير.
أما بعد:
والله ساعات الانسان يبقى حاير وفاير في مظاهر او ظواهر وتصرفات وطبايع تشوفها قدامك مباشرة او عن طريق صور وفيديوهات.
تعرفوا الجزائر للاسف تشهد يوميا حوادث السير تقريبا ولات علامة مسجلة وبلا بيها متحلاش.
اللي يزيد يحيرك وتبقى تستغرب وتبحث عن مبررات وأهداف لهاذوك الناس اللي يتوقفو بسياراتهم وممكن يتسبو في حادث اخر و يهبطوا يتفرجوا شغل نزهة وممكن يصوروا كل شيء حتى الجثث ممزقة والاجساد عارية وعلى المباشر احيانا لمن غاب عقله وحضر سفهه ويبقى بالساعات وهو يدور منا يدور منهيه يقلب حطام السيارة يمس منا منهيه تقول حاكمو الجرب يتفقد المكان رايح جاي ويجمع مع الناس في وسط الطريق عامل زحمة خانقة يتخيل ويتنبئ ويعطي تفسيرات وامور من مخيلته ومن بعد يدور الحكاية على سومة هاذ الفراي بقداش تتباع ويبقى في المكان حتى ينتهي كل شيء وتترفع السيارة بالشاحنة وتحمل الجثث وتغادر كل الفرق المتخصصة المكان بعدها يقدر يغادر صاحبنا حتى ميخممش يتبعهم و يروح يتبرع بالدم ليهم هو المهم برد طاجين الاشتغال والتقرعيج الشاعل فيه.
ذرك هذا الانسان والكثيرين منه في نفس المكان كالهم آسكوا هم أطباء شرعيين والا محققين ميدانيين والا صحفيين مراسلين والا رجال اسعاف وحماية ولا اعضاء من المجلس البلدي ولا وفد سياحي ما مكانهم من الاعراب و في مثل هذا الموقف الخطير والحادث المأساوي اللي من المفروض يحتاج فقط لتدخل وتواجد اهل الاختصاص والطريق تتسرح والسيارات تمشي بسلاسة دون اكتظاظ والجثث تتستر واذا كان جرحى يلحقوا ليهم الاسعاف ماهوش ربعين وجه يتنفس على الساقط في الارض يحتاج الاكسجين واحد يقلب فيه لليسرى ولاخر يقلهم اليمنى احسن ڨبلوه للڨبلة يعود يموت وواحد يشهدلو وهو ضارب الشمة ولاخر يرفعلو في راسو يخنقوا ويكمل عليه ولاخر يشدلو في رجلوا وواحد لايح يدو في جيبو.
صحيح كاين حالات وين ناس نقذت ارواح ولكن ماهيش دائما ولازم تكون في الوقت اللازم في الحين ومن ناس عندها خبرة وعلم ماهيش تبقى ساعات وانتى تصور بالبورطابل وتتفرج وداير هراج كبير بدون فائدة ونفع وتحب تفهم كيفاش صرات الحادثة وشكون صحابها وواش كانو لابسين ووين ومنين كانو جايين وين رايحين وكانو راقدين ولا فايقين وعرس ولا طهور ،،، الخ من الاخبار التي لاتهم يخي الحادث قدر ربي ووقع وناس راحت ضحايا وتوفاها ربي اترحم عليهم وسير في حالك... أنت شكون وواش راك تعمل في الموقع.
أيا ديماري ،،،هي تيتسويت ،،، لنضربك نديفورميك على صانبارصا
أما بعد:
والله ساعات الانسان يبقى حاير وفاير في مظاهر او ظواهر وتصرفات وطبايع تشوفها قدامك مباشرة او عن طريق صور وفيديوهات.
تعرفوا الجزائر للاسف تشهد يوميا حوادث السير تقريبا ولات علامة مسجلة وبلا بيها متحلاش.
اللي يزيد يحيرك وتبقى تستغرب وتبحث عن مبررات وأهداف لهاذوك الناس اللي يتوقفو بسياراتهم وممكن يتسبو في حادث اخر و يهبطوا يتفرجوا شغل نزهة وممكن يصوروا كل شيء حتى الجثث ممزقة والاجساد عارية وعلى المباشر احيانا لمن غاب عقله وحضر سفهه ويبقى بالساعات وهو يدور منا يدور منهيه يقلب حطام السيارة يمس منا منهيه تقول حاكمو الجرب يتفقد المكان رايح جاي ويجمع مع الناس في وسط الطريق عامل زحمة خانقة يتخيل ويتنبئ ويعطي تفسيرات وامور من مخيلته ومن بعد يدور الحكاية على سومة هاذ الفراي بقداش تتباع ويبقى في المكان حتى ينتهي كل شيء وتترفع السيارة بالشاحنة وتحمل الجثث وتغادر كل الفرق المتخصصة المكان بعدها يقدر يغادر صاحبنا حتى ميخممش يتبعهم و يروح يتبرع بالدم ليهم هو المهم برد طاجين الاشتغال والتقرعيج الشاعل فيه.
ذرك هذا الانسان والكثيرين منه في نفس المكان كالهم آسكوا هم أطباء شرعيين والا محققين ميدانيين والا صحفيين مراسلين والا رجال اسعاف وحماية ولا اعضاء من المجلس البلدي ولا وفد سياحي ما مكانهم من الاعراب و في مثل هذا الموقف الخطير والحادث المأساوي اللي من المفروض يحتاج فقط لتدخل وتواجد اهل الاختصاص والطريق تتسرح والسيارات تمشي بسلاسة دون اكتظاظ والجثث تتستر واذا كان جرحى يلحقوا ليهم الاسعاف ماهوش ربعين وجه يتنفس على الساقط في الارض يحتاج الاكسجين واحد يقلب فيه لليسرى ولاخر يقلهم اليمنى احسن ڨبلوه للڨبلة يعود يموت وواحد يشهدلو وهو ضارب الشمة ولاخر يرفعلو في راسو يخنقوا ويكمل عليه ولاخر يشدلو في رجلوا وواحد لايح يدو في جيبو.
صحيح كاين حالات وين ناس نقذت ارواح ولكن ماهيش دائما ولازم تكون في الوقت اللازم في الحين ومن ناس عندها خبرة وعلم ماهيش تبقى ساعات وانتى تصور بالبورطابل وتتفرج وداير هراج كبير بدون فائدة ونفع وتحب تفهم كيفاش صرات الحادثة وشكون صحابها وواش كانو لابسين ووين ومنين كانو جايين وين رايحين وكانو راقدين ولا فايقين وعرس ولا طهور ،،، الخ من الاخبار التي لاتهم يخي الحادث قدر ربي ووقع وناس راحت ضحايا وتوفاها ربي اترحم عليهم وسير في حالك... أنت شكون وواش راك تعمل في الموقع.
أيا ديماري ،،،هي تيتسويت ،،، لنضربك نديفورميك على صانبارصا