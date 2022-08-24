كتابة حصرية لللّمة من الورد الندي الطبعة الثانية

ياغافلا عن حقيقة خلقك يا فتى!



يا غافلا عن حقيقة خلقك يا فتى



أما تزال لاهيا في دروب الحياة متمردا



مأسور بحبال من الهوى والجوى



لاهيا في سبات بين اللّذات متعربدا



أتُّراك خطبت الدنيا الدنيئة يا فتى



وتركت الجميلة الحسناء وأخلفت الموعدا



ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا



وتحرم هناك النعيم ولبس لؤلؤ وزبرجدا



كن حالما تقيا ذو يد



على هواك والشيطان طاغوت العدى



عهدتك سباقا إلى المعالي دائما



متمسكا بأخلاق الكرام راكعا متشهدا



تمثلتك أن تكون في الوغى خالدا



فمالي أراك اليوم قد أضعت الموردا



تصبر لغد فإن هناك ديارنا



الأولى كما جاء في القرآن ميثاقا مؤكدا



أولئك أرفع الناس فاقتد بهم



أبي بكر وعمر والصحابة أعلام الهدى



وكن على ما كانوا في مقصد



وصل على خير الأنام المصطفى أحمدا​