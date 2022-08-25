داو قلبك

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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داو قلبك


عن الحسن البصري رحمه الله قال: «داو قلبك فإنَّ حاجة الله عز وجل إلى العباد صلاح قلوبهم» التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (240).

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاحُ قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلئ من ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى قول لا إله إلا الله، فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له» جامع العلوم والحكم (ص 71).

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
razan roza

razan roza

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إن الناظر والمتأمل فى أحوالنا وفى أنفسنا وفى تعاملنا مع الله , وتعاملنا مع الآخرين يجد قصوراً بيناً و خللاً ظاهراً, يظهر فيه عدم الخشوع في الصلاة * عدم التأثر والتباكي عند تلاوة القرآن.* انتشار القطيعة بين الأسر. كل هدا دليل على قسوة القلوب
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ألا وإن فى الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ) متفق عليه.
 
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