كل عام وانت بخير .....؟

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,528
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى


اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً

دمتم بخيروعافيه

من شوي وانا ندور ونتفقد اخواتي
لقيت اخ عزيز على اللمة صادف البارحة عيد ميلاده ولو انها متأخرة حبينا بهذ المناسبة نتمناولك الصحة و العافية دائمة والنجاح فاعلى المراتب

ف اخي
@عبدالرؤوف1

أتمنى لك في في عامك هذا عمراً مديداً وقلباً سعيداً ونجاحاً محققاً وليس بعيداً.


كلّ سنة والدّنيا بين يديك، والضحكة لا تفارق عينيك، وعيد ميلادك سعيد، وأمنياتك محققة.

وهذي كيكة ميلادك
IMG_20181207_163236.jpgIMG_20181207_163228.jpg


images.jpegimages (1).jpegimages (2).jpeg


عقبال لالف سنة
ربي يكبرك فطاعته​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top