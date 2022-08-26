لله درّ الـمـنـتـدى ومـا فـعـل ..!!

** أيها الأخوة والأحبة ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :



اردت في موضوعي هادا ان اشكر كل من ساهم في بناء المنتدى من طاقم ادارة ومراقبين ومشرفين جزاكم الله خير واحسن اليكم ورزقكم من كل خير



د خلتُ هذا العالم الجديد بكل سعادةً به سنة 2019 وكانت اول مرة ادخل فيها المنتدى وكانت اجمل صدفة في حياتي . .

وجدت في المنتدى كل ما تشتهيها نفسي .

موادٌ و مواضيع هي التي أريدُها بعينها

وبهادا اريد ان اقول لكم جميعا



لله درّ المنتدى حين فتح لنا طريقاً لجهاد الكلمة والدعوة إلى الله بما يسعنا ويسع علمنا المتواضع .



** ولله درّ المنتدى حين كان سبيلاً لنا في زيادة علمنا الشرعي وغيره ، وكان سبيلا للنصيحة وتبادل الخبرات والمعارف المختلفة فيما بيننا .



** ولله درّ المنتدى حين عرفنا فيه شبهات الأحكام وضلال المذاهب وبطلانها ومقارعة أهلها ومعرفة أخلاقهم وخاصة (الرافضة) والذبّ عن حوض سنتنا على صاحبها الصلاة والسلام .



** ولله درّ المنتدى كيف صقل هواياتنا في الكتابة وإحتوى أوقات فراغنا وألزمنا بيوتنا وأسلمنا من الشر وعن الشرّ .



** ولله درّ المنتدى كيف أخبرنا عن هويات وأنماط الناس وشخصياتهم وأوزان عقولهم وإهتماماتها ، وبالضـدّ تُعرف الأشياء .



** ولله درّ المنتدى كيف عـرّفنا بإخوة وأحبة مخلصين وصادقين وناصحين وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر . وربّ أخ لك في المنتدى لم تراه ولم تسمعه ولا تعرف مكانه ..



** ولله درّ المنتدى حين عبّرنا من خلاله ((كمواطنين)) عن همومنا الخاصة والعامة وبطريقة شفافة وواضحة وجريئة ، ونحن الذين كنا نبحثُ عمّن يسمع أصواتنا أو حتى يُعطينا الفرصة لنتحدث بأنفسنا وعن أنفسنا وهموم أمتنا وحياتنا بشكل عام .



** ولله درّ المنتدى حين أخبرنا بعيوبنا بصفة عامة ، وأخبرنا بجهلنا في تفهّم معنى كلمة (الـحـوار) ، وهو الذي لا يزال يُعجزنا مهما حاولنا أو تحضرّنا ..



** ولله درّ المنتدى حين أخبرنا بهموم وحياة إخواننا في الدين من جيراننا العرب وغيرهم من (المسلمين) ، وفتح عيوننا على الحقائق وما أكثرها وقد كانت تُغيّب عنا بشكل مضلل وظالم .



** ولله درّ المنتدى كيف أنه أمتعنا بالبضائع المتعددة والمتنوعة والرخيصة والثمينة ، ووفر علينا الجهد والمال في أمور شتى في حياتنا العامة والخاصة .



** ولله درّ المنتدى حين أحببناه وإعتدنا على مجالسته والأنس به وبروّاده وعالمه الفسيح والعريض ..



** أيها الأحبة :

** ويبقى الكثير من الأمور التي تستحق منا أن نقول فيها للمنتدى :



{{ لله درّك يـا مـنـتـدى}} ​