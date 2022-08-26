لله درّ الـمـنـتـدى ومـا فـعـل ..!!

razan roza
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 397
- النقاط
- 21
- العمر
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
** أيها الأخوة والأحبة ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اردت في موضوعي هادا ان اشكر كل من ساهم في بناء المنتدى من طاقم ادارة ومراقبين ومشرفين جزاكم الله خير واحسن اليكم ورزقكم من كل خير
دخلتُ هذا العالم الجديد بكل سعادةً به سنة 2019 وكانت اول مرة ادخل فيها المنتدى وكانت اجمل صدفة في حياتي . .
وجدت في المنتدى كل ما تشتهيها نفسي .
موادٌ و مواضيع هي التي أريدُها بعينها
وبهادا اريد ان اقول لكم جميعا
لله درّ المنتدى حين فتح لنا طريقاً لجهاد الكلمة والدعوة إلى الله بما يسعنا ويسع علمنا المتواضع .
** ولله درّ المنتدى حين كان سبيلاً لنا في زيادة علمنا الشرعي وغيره ، وكان سبيلا للنصيحة وتبادل الخبرات والمعارف المختلفة فيما بيننا .
** ولله درّ المنتدى حين عرفنا فيه شبهات الأحكام وضلال المذاهب وبطلانها ومقارعة أهلها ومعرفة أخلاقهم وخاصة (الرافضة) والذبّ عن حوض سنتنا على صاحبها الصلاة والسلام .
** ولله درّ المنتدى كيف صقل هواياتنا في الكتابة وإحتوى أوقات فراغنا وألزمنا بيوتنا وأسلمنا من الشر وعن الشرّ .
** ولله درّ المنتدى كيف أخبرنا عن هويات وأنماط الناس وشخصياتهم وأوزان عقولهم وإهتماماتها ، وبالضـدّ تُعرف الأشياء .
** ولله درّ المنتدى كيف عـرّفنا بإخوة وأحبة مخلصين وصادقين وناصحين وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر . وربّ أخ لك في المنتدى لم تراه ولم تسمعه ولا تعرف مكانه ..
** ولله درّ المنتدى حين عبّرنا من خلاله ((كمواطنين)) عن همومنا الخاصة والعامة وبطريقة شفافة وواضحة وجريئة ، ونحن الذين كنا نبحثُ عمّن يسمع أصواتنا أو حتى يُعطينا الفرصة لنتحدث بأنفسنا وعن أنفسنا وهموم أمتنا وحياتنا بشكل عام .
** ولله درّ المنتدى حين أخبرنا بعيوبنا بصفة عامة ، وأخبرنا بجهلنا في تفهّم معنى كلمة (الـحـوار) ، وهو الذي لا يزال يُعجزنا مهما حاولنا أو تحضرّنا ..
** ولله درّ المنتدى حين أخبرنا بهموم وحياة إخواننا في الدين من جيراننا العرب وغيرهم من (المسلمين) ، وفتح عيوننا على الحقائق وما أكثرها وقد كانت تُغيّب عنا بشكل مضلل وظالم .
** ولله درّ المنتدى كيف أنه أمتعنا بالبضائع المتعددة والمتنوعة والرخيصة والثمينة ، ووفر علينا الجهد والمال في أمور شتى في حياتنا العامة والخاصة .
** ولله درّ المنتدى حين أحببناه وإعتدنا على مجالسته والأنس به وبروّاده وعالمه الفسيح والعريض ..
** أيها الأحبة :
** ويبقى الكثير من الأمور التي تستحق منا أن نقول فيها للمنتدى :
{{ لله درّك يـا مـنـتـدى}}
اردت في موضوعي هادا ان اشكر كل من ساهم في بناء المنتدى من طاقم ادارة ومراقبين ومشرفين جزاكم الله خير واحسن اليكم ورزقكم من كل خير
دخلتُ هذا العالم الجديد بكل سعادةً به سنة 2019 وكانت اول مرة ادخل فيها المنتدى وكانت اجمل صدفة في حياتي . .
وجدت في المنتدى كل ما تشتهيها نفسي .
موادٌ و مواضيع هي التي أريدُها بعينها
وبهادا اريد ان اقول لكم جميعا
لله درّ المنتدى حين فتح لنا طريقاً لجهاد الكلمة والدعوة إلى الله بما يسعنا ويسع علمنا المتواضع .
** ولله درّ المنتدى حين كان سبيلاً لنا في زيادة علمنا الشرعي وغيره ، وكان سبيلا للنصيحة وتبادل الخبرات والمعارف المختلفة فيما بيننا .
** ولله درّ المنتدى حين عرفنا فيه شبهات الأحكام وضلال المذاهب وبطلانها ومقارعة أهلها ومعرفة أخلاقهم وخاصة (الرافضة) والذبّ عن حوض سنتنا على صاحبها الصلاة والسلام .
** ولله درّ المنتدى كيف صقل هواياتنا في الكتابة وإحتوى أوقات فراغنا وألزمنا بيوتنا وأسلمنا من الشر وعن الشرّ .
** ولله درّ المنتدى كيف أخبرنا عن هويات وأنماط الناس وشخصياتهم وأوزان عقولهم وإهتماماتها ، وبالضـدّ تُعرف الأشياء .
** ولله درّ المنتدى كيف عـرّفنا بإخوة وأحبة مخلصين وصادقين وناصحين وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر . وربّ أخ لك في المنتدى لم تراه ولم تسمعه ولا تعرف مكانه ..
** ولله درّ المنتدى حين عبّرنا من خلاله ((كمواطنين)) عن همومنا الخاصة والعامة وبطريقة شفافة وواضحة وجريئة ، ونحن الذين كنا نبحثُ عمّن يسمع أصواتنا أو حتى يُعطينا الفرصة لنتحدث بأنفسنا وعن أنفسنا وهموم أمتنا وحياتنا بشكل عام .
** ولله درّ المنتدى حين أخبرنا بعيوبنا بصفة عامة ، وأخبرنا بجهلنا في تفهّم معنى كلمة (الـحـوار) ، وهو الذي لا يزال يُعجزنا مهما حاولنا أو تحضرّنا ..
** ولله درّ المنتدى حين أخبرنا بهموم وحياة إخواننا في الدين من جيراننا العرب وغيرهم من (المسلمين) ، وفتح عيوننا على الحقائق وما أكثرها وقد كانت تُغيّب عنا بشكل مضلل وظالم .
** ولله درّ المنتدى كيف أنه أمتعنا بالبضائع المتعددة والمتنوعة والرخيصة والثمينة ، ووفر علينا الجهد والمال في أمور شتى في حياتنا العامة والخاصة .
** ولله درّ المنتدى حين أحببناه وإعتدنا على مجالسته والأنس به وبروّاده وعالمه الفسيح والعريض ..
** أيها الأحبة :
** ويبقى الكثير من الأمور التي تستحق منا أن نقول فيها للمنتدى :
{{ لله درّك يـا مـنـتـدى}}