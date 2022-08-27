تناثر الزقاق هنا

لملم ماتبقى منه

لملم شطر المساء

وليله الكحلي كانه ينتظر بقية القصة

هو هوية غربته

رغبته المذبوحة قربانا للتائهين تنام بسلام

ولاينام شطر الليل

كتب

محى

رسم وجها باهتا يغازله بقليل من سهاده المتحجر

ورث من قبيلته

هزائم القلب والانتظار والاحتضار

سحقا

لهذا الفراغ

ولهذا المدى المحاصر بجبال الملح

سحقا

لكل شيء

لاشيء سينتب هذا المساء

ردد على صداك المغتال ماتبقى من اغنية حيزية وانزوي فوقك علك حين تعود ستراودك ما الفت من الامك التائهة

خذ ظلك بعيدا عنهم

خذ سماءك المسجاة لرحيلك وانتظر

مازال المساء بعيدا عن شمسك

فارحل من ذاكرتك

كنت وحدك تطالع حظك وكفك المبسوطة للعرافة يعلوها صقيع البرد