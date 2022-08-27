لون الماء

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
665
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تناثر الزقاق هنا
لملم ماتبقى منه
لملم شطر المساء
وليله الكحلي كانه ينتظر بقية القصة
هو هوية غربته
رغبته المذبوحة قربانا للتائهين تنام بسلام
ولاينام شطر الليل
كتب
محى
رسم وجها باهتا يغازله بقليل من سهاده المتحجر
ورث من قبيلته
هزائم القلب والانتظار والاحتضار
سحقا
لهذا الفراغ
ولهذا المدى المحاصر بجبال الملح
سحقا
لكل شيء
لاشيء سينتب هذا المساء
ردد على صداك المغتال ماتبقى من اغنية حيزية وانزوي فوقك علك حين تعود ستراودك ما الفت من الامك التائهة
خذ ظلك بعيدا عنهم
خذ سماءك المسجاة لرحيلك وانتظر
مازال المساء بعيدا عن شمسك
فارحل من ذاكرتك
كنت وحدك تطالع حظك وكفك المبسوطة للعرافة يعلوها صقيع البرد
 
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