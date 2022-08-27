عيد ميلادي سعيد مرحبا بيكم ياأهل اللمة

من قلب الحدثيوم 27أوت 2022كل سنة والسرور في قلبي، والجمال في عيني، والخير على يدي.في هذا اليوم الرائع، أدعوك إلهي أن تملأ عامي الجديد بالنجاح،والكثير من التألق والعطاء،والتوفيق في هذا العام وباقي الأعوامإنها لسعادة عامرة تملأ هذا اليوم،إنه عيد ميلادي،كل عام وأنا كلي سعادةأشكر لنفسي كثيرا. #bi__chou#.أيا رواحو بشرط الهدايا