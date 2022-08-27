عيد ميلادي سعيد مرحبا بيكم ياأهل اللمة

Bouchra zarat

Bouchra zarat

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,277
النقاط
851
العمر
26
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
💗من قلب الحدث 💗 يوم 27أوت 2022💗
💗كل سنة والسرور في قلبي💗، والجمال في عيني💗، والخير على يدي. 💗
💓في هذا اليوم الرائع💓، أدعوك إلهي أن تملأ عامي الجديد بالنجاح، 💓والكثير من التألق والعطاء،💓 والتوفيق في هذا العام وباقي الأعوام💓.
💓إنها لسعادة عامرة تملأ هذا اليوم،💓 إنه عيد ميلادي،💓 كل عام وأنا كلي سعادة💓
💓أشكر لنفسي كثيرا💓. #bi__chou#
.أيا رواحو بشرط الهدايا 🤣🤣🤣
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