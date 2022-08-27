عيد ميلادي سعيد مرحبا بيكم ياأهل اللمة

Bouchra zarat
::ممرضة::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 8,277
- النقاط
- 851
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
من قلب الحدث يوم 27أوت 2022
كل سنة والسرور في قلبي، والجمال في عيني، والخير على يدي.
في هذا اليوم الرائع، أدعوك إلهي أن تملأ عامي الجديد بالنجاح، والكثير من التألق والعطاء، والتوفيق في هذا العام وباقي الأعوام.
إنها لسعادة عامرة تملأ هذا اليوم، إنه عيد ميلادي، كل عام وأنا كلي سعادة
أشكر لنفسي كثيرا. #bi__chou#
.أيا رواحو بشرط الهدايا
كل سنة والسرور في قلبي، والجمال في عيني، والخير على يدي.
في هذا اليوم الرائع، أدعوك إلهي أن تملأ عامي الجديد بالنجاح، والكثير من التألق والعطاء، والتوفيق في هذا العام وباقي الأعوام.
إنها لسعادة عامرة تملأ هذا اليوم، إنه عيد ميلادي، كل عام وأنا كلي سعادة
أشكر لنفسي كثيرا. #bi__chou#
.أيا رواحو بشرط الهدايا