القطعة النقدية القديمة-نصف دينار-10دورو

ايضا فيها الحصن و الكعبة و القبة الخضرا التي تحتخها قبر

سينا محمد صلى الله عليه و سلم و ايضا مسعى الصفا و المروة

و ايضا مسار الهجرة من مكة باتجاه المدينة



راح اشرح لك

الرقم 5 هي الكعبة و هي خمسة صلوات و ما يحيط بها هو الحصن

و ما هو ممدود على اليمين هما الصفا و المروة او المسعى

و ما هو أسفل القطعة هو الاتجاه نخو المدينة اي مسار الهجرة

و الله اعلم