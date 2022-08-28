القطعة النقدية القديمة-نصف دينار-10دورو-

البحر الهادي

البحر الهادي

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محل الإقامة
أرض الوطن
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ذكر
▪︎هذه القطعة نصف دينار جزائري بالعامية " 10 دورو" خرجت إلى العلن سنة 1980 الموافق لـ 1400 هجرية.
▪︎ يمثل الرسم على القطعة النقدية حرف 《الهاء》 والذي يربط بين الكعبة والمسجد النبوي وهذا يمثل الهجرة من مكة إلى المدينة.
▪︎هذه القطعة كانت من أصعب الألغاز التي إعترضت الجيل الحالي من اهل الجزائر ولم يستطع الكثيرون فهم المغزى للشعار الذي رسم فيها إلا بعد جهد جهيد.
▪︎كتبت أيضا آية قرآنية تدعو إلى 《 الوحدة 》 كما توحد المهاجرون والأنصار من قبل
《 إن هذه أمتكم أمة واحدة 》
أما وسط 《الهاء 》 رقم (٥) وفي وسط مأذنة المسجد رقم (١) وهذا يوافق العدد (١٥) وهو العام (١٥) الهجري وهو عام فتح القدس.
▪︎ الخطاط الجزائرى محمد بن سعيد شريفى هو مصمم هذه القطعة ولقدكان عبقريا في إيصال رسالة وسط قطعة نقدية تتداول بين الناس.
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Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائــــــــر
الجنس
ذكر
قال البحر الهادي:
▪︎هذه القطعة نصف دينار جزائري بالعامية " 10 دورو" خرجت إلى العلن سنة 1980 الموافق لـ 1400 هجرية.
▪︎ يمثل الرسم على القطعة النقدية حرف 《الهاء》 والذي يربط بين الكعبة والمسجد النبوي وهذا يمثل الهجرة من مكة إلى المدينة.
▪︎هذه القطعة كانت من أصعب الألغاز التي إعترضت الجيل الحالي من اهل الجزائر ولم يستطع الكثيرون فهم المغزى للشعار الذي رسم فيها إلا بعد جهد جهيد.
▪︎كتبت أيضا آية قرآنية تدعو إلى 《 الوحدة 》 كما توحد المهاجرون والأنصار من قبل
《 إن هذه أمتكم أمة واحدة 》
أما وسط 《الهاء 》 رقم (٥) وفي وسط مأذنة المسجد رقم (١) وهذا يوافق العدد (١٥) وهو العام (١٥) الهجري وهو عام فتح القدس.
▪︎ الخطاط الجزائرى محمد بن سعيد شريفى هو مصمم هذه القطعة ولقدكان عبقريا في إيصال رسالة وسط قطعة نقدية تتداول بين الناس.
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قطعة نقدية .. تعبر عن تاريخ الجزائر المجيـــــــــد .(نتمنى أن نعود لهذا التاريخ في أقرب وقت.. لم تعد الظروف تتحمل أكثر ).

كل الشكر لك على هذا الموضوع المتميز أخي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ايضا فيها الحصن و الكعبة و القبة الخضرا التي تحتخها قبر
سينا محمد صلى الله عليه و سلم و ايضا مسعى الصفا و المروة
و ايضا مسار الهجرة من مكة باتجاه المدينة

راح اشرح لك
الرقم 5 هي الكعبة و هي خمسة صلوات و ما يحيط بها هو الحصن
و ما هو ممدود على اليمين هما الصفا و المروة او المسعى
و ما هو أسفل القطعة هو الاتجاه نخو المدينة اي مسار الهجرة
و الله اعلم
 
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