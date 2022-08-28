القطعة النقدية القديمة-نصف دينار-10دورو

البحر الهادي
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▪︎هذه القطعة نصف دينار جزائري بالعامية " 10 دورو" خرجت إلى العلن سنة 1980 الموافق لـ 1400 هجرية.
▪︎ يمثل الرسم على القطعة النقدية حرف 《الهاء》 والذي يربط بين الكعبة والمسجد النبوي وهذا يمثل الهجرة من مكة إلى المدينة.
▪︎هذه القطعة كانت من أصعب الألغاز التي إعترضت الجيل الحالي من اهل الجزائر ولم يستطع الكثيرون فهم المغزى للشعار الذي رسم فيها إلا بعد جهد جهيد.
▪︎كتبت أيضا آية قرآنية تدعو إلى 《 الوحدة 》 كما توحد المهاجرون والأنصار من قبل
《 إن هذه أمتكم أمة واحدة 》
أما وسط 《الهاء 》 رقم (٥) وفي وسط مأذنة المسجد رقم (١) وهذا يوافق العدد (١٥) وهو العام (١٥) الهجري وهو عام فتح القدس.
▪︎ الخطاط الجزائرى محمد بن سعيد شريفى هو مصمم هذه القطعة ولقدكان عبقريا في إيصال رسالة وسط قطعة نقدية تتداول بين الناس.
▪︎ يمثل الرسم على القطعة النقدية حرف 《الهاء》 والذي يربط بين الكعبة والمسجد النبوي وهذا يمثل الهجرة من مكة إلى المدينة.
▪︎هذه القطعة كانت من أصعب الألغاز التي إعترضت الجيل الحالي من اهل الجزائر ولم يستطع الكثيرون فهم المغزى للشعار الذي رسم فيها إلا بعد جهد جهيد.
▪︎كتبت أيضا آية قرآنية تدعو إلى 《 الوحدة 》 كما توحد المهاجرون والأنصار من قبل
《 إن هذه أمتكم أمة واحدة 》
أما وسط 《الهاء 》 رقم (٥) وفي وسط مأذنة المسجد رقم (١) وهذا يوافق العدد (١٥) وهو العام (١٥) الهجري وهو عام فتح القدس.
▪︎ الخطاط الجزائرى محمد بن سعيد شريفى هو مصمم هذه القطعة ولقدكان عبقريا في إيصال رسالة وسط قطعة نقدية تتداول بين الناس.