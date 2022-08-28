فلسطينية انا

وعشقي لفلسطين فاق الحدود

فلسطين يا وصية الجدود

يا حب في القلب موجود

يا بلد عشقت ترابه...سماءه...وماءه...وحتى الجمود

هذي فلسطين وهذي الكأس والراح إني أحب وبعـض الحـب ذباح

أنا الفلسطينية لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح

و لو فتحـتم شراييني لرايتم في دمي علم فلسطين

زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا وما لقلـبي – إذا أحببـت فلسطين – جـراح

ألا تزال بخير دار محمود فالنهد مستنفر و الكحل صباح

إن الحياة بحب فلسطين نار معطرة فهل عيون بعض البلدان عمياء

مآذن الخليل تبكـي إذ تعانقني وللمآذن كالأشجار أرواح

ياسمـين حقـول في منازلنا وقطة البيت تغفو حيث ترتاح

طاحونة خان يونس للبن جزء من طفولتنا فكيف أنسى؟ وعطر الهيل فواح!

هذا مكان “رام الله” منتظر ورمل “قلقيلية” حلو ولماح

هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح