حال العرب

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
456
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
نحن العرب يا اسفاه على ما نحن عليه ..صراعات ..اخلافات ..حروب..وافات
بلدان وقارات قبائل مكونة من نساء ورجلا وخناجر..وخيول ضيعوا اصالتها بالعدو خلف الناقة الجرباء.. ومزقوا شملهم بسبب داع ش والعبراء.. وهتكوا قوة روابطهم بالبسوس الشمطاء
نحن العرب.. عندما هل الايمان فينا وعلينا امتطى حاكمنا صهوة النفاق، وعاث بالعقيدة تحريفا وذكرا للهراء.. ودفن بدرا واحدا والخندق تحت رماد السجون والمعتقلات
نحن العرب توغلنا تحت عباءة النفاق لنزع في كل قطر غرسنا الاصفر والاحمر وما نمى منهم شيء رغما عن انوف الشهداء
سار فينا التاريخ مكرها.... متأففا.... حتى حط بنا في زمن التشرذم ومكان اقتسام الحجر والشجر.. والماء والهواء..
نحن العرب... ابصرنا الثورات من حولنا، فحاولنا ان نطير مثلهم فأخفقنا... فنسينا لون الارض وتهنا في زرقة السماء..
نحن العرب...منا الجعجعة ومنهم الطحن.. منا فنون الكلام ومنهم البناء.. منا اطنان الشتائم والموالم والعوالم.. ومنهم الصمت بلاغة والفعل الناطق بسخاء
نحن العرب.. غصنا في قطع البحر المظلم..حليمنا حيران، وعاقلنا تاءه ، وثائرنا قاتل..وقائدنا بوزن الماء .. لا طعم ولا لون ولا رائحة...فإذا سرنا خلفهم جرينا بالمسارب الى القيعان سيلا يمتلأ زبدا وغثاء..
هل من امم في الارض تتقاسمنا؟؟ تعقد مع التاريخ صكا لتعلمنا.. لتربينا..
أم نبقى في الحلقة المفرغة ندور كالنحل صباح مساء!!
 
razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
456
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
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