ماهذا الذي ارى؟؟

تراني احلم يا ترى؟؟

اولسنا امة خير الورى؟؟

صَبيٌّ مَن أرى ؟؟ .. أم ذي فَتاةُ يا ترى ؟؟

تشابهَت الملامح والصِفاتُ

يسير وقد ترَجرَجَ مثلَ ( فتاة )

تزيّنهُ بأيديـهــا الطُهـاةُ !!

أساوِرُ في يديهِ لها رَنينٌ

وسِلسالٌ ، وما تُكسَى البناتُ؟؟

فتى (اصول المِكياجِ ) سطّرَها فُصولاً

تناوبَ في صِياغَتِها الهُواةُ

يخافُ من النسيمِ على المُحيّا

وتزعِجُهُ الامطار الهاطِلاتُ

وليس من الرجولةِ فيه معنّىً

وليس لهُ إلى المعنى التِفاتُ

تغنّج مثلَ راقصةٍ لَعوبٍ

ومَالَ كما تَميلُ المغنياتُ

لَعَمرُك سوف ترفُضُه العَوالي

وتنكرهُ الجيادُ الصافِناتُ

كيف لفتاة ان تتزوج

شخص ينافس الفتيات

إذا ما الجيلُ شبّ على هُرَاءٍ

فإنّ البحر يغرق فيه مَن لا

يكون له بعاصِفةٍ ثَباتُ