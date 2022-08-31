

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



بسم الله الرحمن الرحيماللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمدالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حصري(دنيا الرضا والأمل) وردة عمر

ليست كأي دنيا عرفها بني البشر ولكنها عالم غيبي ساقه القدر ،قمر الصفا فيها لايأفل ولايغيب وكذلك شمس الوفاء فيها مالها غروب ونجوم المحبة في افلاكها تحوب وثمار الخير دانية لاتقتصر على قريب، وسماء الحنان تمطر بغيث الحنان فوق الكل لاتفرق بين عدو وحبيب وبساتين المودة تمنح شذاها لكل البرايا فهي دنيا المحبة والصفا ودنيا الإحساس لاتعرف الجفا كأنها ياقوتة وضعت في خزاين مطلسمة لايعرفها إلا من حسن حظه ولقربها اصطفى، كشمس على أفق الطريق تشرق فتمنح الأمل لكل مبتئس مشحوب وطابع الرقة فيها غالب لا مغلوب تكتم الأمل ولا تمنح لغيرها إلا السعادة والنغم ،بكاءة بداخلها مبتسمة بظاهرها شمعة تحترق لأجل الغير ولاتبوح فشيمتها الصبر، فمهما كتبت الأقلام في وصفها أو تهافتت فيها الفلاسفة في تحديد هويتها أو بحث الباحثون فلن يحيطون بها خبر من هي، إنها إشارة في أصداف عبارة وعبارة فيها ألف إشارة وإشارة.