بدون إجابة الشهادة المعادلة

A

afnene

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان هناك اساتذة في المنتدى عندهم خبرة او فكرة حول الوظيف العمومي وشهادة المعادلة يفيدني.
اختي تخرجت العام الماضي وعند استخراج الشهادة المعادلة كانت ضمن الوظائف استاذة فيزياء التعليم المتوسط
ولكن صديقاتها هذه السنة عند استخراج الشهادة المعادلة لم يجدن نفس الوظائف و في الشهادة تم حذف التعليم .
وعندما استفسرن اخبروهن انه تم حذف التخصص الذي درسنه من سلك التعليم هي الان في حيرة هل الان هي ايضا ليس لها الحق في التعليم ام لها الحق بما انها استخرجتها قبل قرار حذف هذا التخصص.
من عنده معلومة يفيدني بارك الله فيكم
 
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