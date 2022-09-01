مخاوف ، أفكار قلقة ، عدم أمان

لدينا جميعًا مخاوف وقلق وانعدام للأمان ، بغض النظر عن المدة التي قضيتها معًا كزوجين. يمكن أن يساعدك التحدث عنهم مع زوجك على الشعور بمزيد من الثقة عندما تمر بوقت من الخوف أو القلق ويمكن أن يساعدك على التحدث . ​ أن تكون قادرًا على أن تقول لزوجك حرفيًا “أشعر بقلق حقيقي حيال هذا لأن خوفي هو….” ، فهذا لا يفتح فقط خطوط الاتصال الخاصة بك ولكنه يتيح لزوجك إمكانية التحدث معك خلال الموقف.

تمامًا كما أنا متأكد من أنك تريد معرفة ما إذا كان يشعر بالقلق أو عدم الأمان بشأن شيء ما أيضًا. الأمر كله يتعلق بالعمل معًا .