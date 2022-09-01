مشكلتي مشكلتي مع الاصوات والضجيج

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
743
النقاط
51
السلام عليكم ورحمة الله
حبيت اولا نشكر اصحاب هذا المنتدى والناس اللي تساعد في حل المشاكل تقديم النصائح مشكورين جزيل الشكر لما شفت هذ الفكرة حبيت نطرح مشكلتي من قبل اسبوع لكن معلاباليش محباتش تمشي واليوم سييت نحاول الحمد الله مشات هي مشكلة يشوفوها الناس حاجة عادية لكن انا شخصيا تزعجني بزاف وهي اني منتحملش الاصوات الكثيرة وكي نكون في وسط مجموعة يوجعني راسي ونتقلق ونتعصب ونحب نوض من بيناتهم ولما نسمع اي واحد يحدث صوت اثناء الاكل والشرب نتقلقل او يحرك طاولة او كرسي حاجات عادية واصوات خفيفةلكن منتحملهاش ونحب دايما الهدوء وقلة الاصوات منحكيش على اصوات الضجيج والعالية بزاف ممكن نتغاشى وونهرب من المكان قداش شمن مرة حبيت نرقي ولانعمل كاش حاجة منين نشوف مع اللي معايا نلقاهم نورمال ميتقلقوش اما انا الوحيدة اللي نحس بهذا الاحساس ساعدوني كيفاش نتخلص منو وهل انا عادية ام مريضة بمرض لا اعرفه. وادعولي ربي يهديني للصواب عمري 21 سنة على فكرة وسعدوني بالنصائح وشكرا.
 
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