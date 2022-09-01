السلام عليكم ورحمة الله

حبيت اولا نشكر اصحاب هذا المنتدى والناس اللي تساعد في حل المشاكل تقديم النصائح مشكورين جزيل الشكر لما شفت هذ الفكرة حبيت نطرح مشكلتي من قبل اسبوع لكن معلاباليش محباتش تمشي واليوم سييت نحاول الحمد الله مشات هي مشكلة يشوفوها الناس حاجة عادية لكن انا شخصيا تزعجني بزاف وهي اني منتحملش الاصوات الكثيرة وكي نكون في وسط مجموعة يوجعني راسي ونتقلق ونتعصب ونحب نوض من بيناتهم ولما نسمع اي واحد يحدث صوت اثناء الاكل والشرب نتقلقل او يحرك طاولة او كرسي حاجات عادية واصوات خفيفةلكن منتحملهاش ونحب دايما الهدوء وقلة الاصوات منحكيش على اصوات الضجيج والعالية بزاف ممكن نتغاشى وونهرب من المكان قداش شمن مرة حبيت نرقي ولانعمل كاش حاجة منين نشوف مع اللي معايا نلقاهم نورمال ميتقلقوش اما انا الوحيدة اللي نحس بهذا الاحساس ساعدوني كيفاش نتخلص منو وهل انا عادية ام مريضة بمرض لا اعرفه. وادعولي ربي يهديني للصواب عمري 21 سنة على فكرة وسعدوني بالنصائح وشكرا.