معك



جاءتني الذكرى

فلاحت بالحنين وجيوش الأشواق

لقد أحسست كما لو كنت اليوم معك

توقفت قليلا في ذلك السرداب الموحش

همس بعيد أفل

لماذا اليوم تتركني وحيدا

رويدك لا تذهب

خذني معك

لقد سافرت كثيرا

وتركتك من ورائي

ولكن كان دوما قلبي معك

وقفت على شاطئ الأفراح

أنظر لضفة الأقراح

يومها كنت أودعك

لقد أوقدوا لنا نارا بلا حطب

فأتت على كل شيء

لقد رأيت الموت في مضجعك

كم بكيت والحمد لله

وزرت قبرك لعلي أرى خيالك

أو تقول فأسمعك

إلى الراحلين عنا للجنان

أبي لقد كنت أجمل ذكرى

في هذه الحياة

ما أروعك

لقد كنت ركنا من أركان الحياة البائسة

تقف شامخا

وأنا أمسك خوفا معطفك

في دفاتر الموت تكتب الأسماء

لقد كان إسمي

مكتوبا معك ​