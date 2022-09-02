معك

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الورد الندي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
31 جانفي 2013
المشاركات
335
النقاط
21
محل الإقامة
المدية
الجنس
ذكر
معك

جاءتني الذكرى
فلاحت بالحنين وجيوش الأشواق
لقد أحسست كما لو كنت اليوم معك
توقفت قليلا في ذلك السرداب الموحش
همس بعيد أفل
لماذا اليوم تتركني وحيدا
رويدك لا تذهب
خذني معك
لقد سافرت كثيرا
وتركتك من ورائي
ولكن كان دوما قلبي معك
وقفت على شاطئ الأفراح
أنظر لضفة الأقراح
يومها كنت أودعك
لقد أوقدوا لنا نارا بلا حطب
فأتت على كل شيء
لقد رأيت الموت في مضجعك
كم بكيت والحمد لله
وزرت قبرك لعلي أرى خيالك
أو تقول فأسمعك
إلى الراحلين عنا للجنان
أبي لقد كنت أجمل ذكرى
في هذه الحياة
ما أروعك
لقد كنت ركنا من أركان الحياة البائسة
تقف شامخا
وأنا أمسك خوفا معطفك
في دفاتر الموت تكتب الأسماء
لقد كان إسمي
مكتوبا معك
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
694
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تمزق الزجاج
طرب الحزن يراقص النبض والقلب
كم تحطم هته الكلمات
لله درك وكفى
 
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