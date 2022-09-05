زواج السكيكدي يتحول الى خبر عاجل

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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خير كي مسيتو

اولا اذا كان الخبر صحيح وليس مزيف كالعادة والعوايد فربي يباركلو في الزواج خونا السكيدي ولا القسنطيني ولا الفنزويلي وكل واحد يتزوج ربي يتمملو بالصلاح والهنا ويوفقوا زوج ثلاثة ربعة حنا هنا مناش نكبرو في الموضوع او نعطولوا اكثر من قيمتو ونوسعو في حدود الاهتمام بيه والانتفاع منه او نهرجو مثلما يتم في مواقع التواصل والصفحات الرديئة. الزواج عادي فقط الاعلام والناس بكل مستوياتها الفكرية وتخمامها الهوليودي كل واحد يدلي بدلوه في امر خاص بصاحبه فقطا ويستغل الخبر لاغراض متعددة وممكن حتى يتعدى الى استغلال فكري وسط صراع ايديولوجي متربص دائما للطعن والغدر.

هل هذا الخبر يستاهل كل هاذي الضجة والاستغراب المتشابك مع التقبل والرفض ام ان التهويل والترويج اصبح ميزة في مجتمعنا كرسها الاعلام الرديء. وهل الخصوصية لم تعد ممكنة في زمن التكنولوجيا والكميرا المتربصة بنا في كل زاوية من الشارع. تعطس ينشروك في المواقع وتولي مادة اعلامية عابرة للقارات قابلة للمد والجزر وقابلة للمدح والزجر.

انا اللي غاضني في الحكاية كل انو اتزوج ومعرضنيش من منطق المفكرة يمينة دارو لعرايس ومعرضوشي اما الباقي فهو تفاهة وقلة حياء ونشر صور خاصة ممكن بدون اذن فقط من البالكون من المفروض يتابعهم قضائيا.

المرة الجاية اتزوجو في السر واتبحرو في الخفية وحوسو خارج المجموعة الشمسية وكي تخرجو من الدار استعملو طاقية الاخفاء ومانعرف.

ديرو كيما حبيبنا هذا احسن


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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 مارس 2008
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محل الإقامة
سكيكدة
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أنثى
السلام عليكم ...

هو بالنهاية كيما قلت شي يخص صاحبو ولي تزوجهم وبرك ما يخصناش احنا بصح تكنولوجيا السمارت فون والأنترنت في الهواتف من نهار ولات ممكنة لمعظم الشعب الجزايري مدت للتافهين والأغبياء وكل النوعيات الرديئة في المجتمع منبر يقدروا يمدو رايهم منو من تم تخلطت مع الأسف.

المشكل راه تشهر خارج الجزائر حتى، ومصورينو بدون إذن وهو لوكان يرفع قضية ع الصفحات يباصيهم كامل. التربية الخاسرة تلعب دور تاني على خاطر الشعب نسى بلي كاينة حاجى اسمها حاجة خاصة ومساحة شخصية عاد لي تطلعلو يصورك ويديرك تحريشة في السوشيال ميديا.

المهم عرس تاع زوج يكون مشخشخ واحنا ما تعرضناش هذا هو المثير للجدل 😅
 
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