زواج السكيكدي يتحول الى خبر عاجل

خير كي مسيتواولا اذا كان الخبر صحيح وليس مزيف كالعادة والعوايد فربي يباركلو في الزواج خونا السكيدي ولا القسنطيني ولا الفنزويلي وكل واحد يتزوج ربي يتمملو بالصلاح والهنا ويوفقوا زوج ثلاثة ربعة حنا هنا مناش نكبرو في الموضوع او نعطولوا اكثر من قيمتو ونوسعو في حدود الاهتمام بيه والانتفاع منه او نهرجو مثلما يتم في مواقع التواصل والصفحات الرديئة. الزواج عادي فقط الاعلام والناس بكل مستوياتها الفكرية وتخمامها الهوليودي كل واحد يدلي بدلوه في امر خاص بصاحبه فقطا ويستغل الخبر لاغراض متعددة وممكن حتى يتعدى الى استغلال فكري وسط صراع ايديولوجي متربص دائما للطعن والغدر.هل هذا الخبر يستاهل كل هاذي الضجة والاستغراب المتشابك مع التقبل والرفض ام ان التهويل والترويج اصبح ميزة في مجتمعنا كرسها الاعلام الرديء. وهل الخصوصية لم تعد ممكنة في زمن التكنولوجيا والكميرا المتربصة بنا في كل زاوية من الشارع. تعطس ينشروك في المواقع وتولي مادة اعلامية عابرة للقارات قابلة للمد والجزر وقابلة للمدح والزجر.انا اللي غاضني في الحكاية كل انو اتزوج ومعرضنيش من منطق المفكرة يمينة دارو لعرايس ومعرضوشي اما الباقي فهو تفاهة وقلة حياء ونشر صور خاصة ممكن بدون اذن فقط من البالكون من المفروض يتابعهم قضائيا.المرة الجاية اتزوجو في السر واتبحرو في الخفية وحوسو خارج المجموعة الشمسية وكي تخرجو من الدار استعملو طاقية الاخفاء ومانعرف.ديرو كيما حبيبنا هذا احسن