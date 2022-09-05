جداتي ،، نانة ،،ماني ،، حنانة ،، مذكرات لاتنسى

كثير اللي صراتلو كاين اللي مازال عايش فيها وكاين اللي بقاتلو الا ذكريات واش نقولوا ربي يحفظهم ويرحم اللي مات





كي تروح لجداك زيارة ولا خالتك ولاعمتك كبيرة في السن وتكون عزيز وهي كريمة وتزغد بزاف وشاطرة حتى وهي وركايبها طاحو



الحاجة متشقيش روحك راني هذا وين فطرت واستقهويت يكثر خيرك















يا جدة علاش هذا التعب والله راني خدام وراح عليا الحال

كول وليدي مانيش مطيبة حتى حاجة

ايه نسيت حاجة واش راني ناسية....











يا حسراه يا جدة خلي عليك هاذ الشقى والله راني جيت نصبح عليك ونڨولك صباح الخير برك





اقعد وليدي تبات ؟ نطيبلك مختومة للعشا ( محاجب) معليش وليدي زيد افطر راك مفطرتش زين كول الڨاطويا جدة علاش هذا التعب والله راني خدام وراح عليا الحالكول وليدي مانيش مطيبة حتى حاجةايه نسيت حاجة واش راني ناسية....يا حسراه يا جدة خلي عليك هاذ الشقى والله راني جيت نصبح عليك ونڨولك صباح الخير بركاقعد وليدي تبات ؟ نطيبلك مختومة للعشا ( محاجب)

ياربي يحفظهم ان شاء الله ومايحرم منهم بيت ويرحم اللي توفاو وما يحرم الجنة لكل مومن.



هيا هتهلاو فيهم وفي رواحكم وصاحبة الصورة ادعولها لقيتها في موقع ومنعرفهاش عملت عليها الموضوع بصح عجبتني كي فكرتني بالوميمة اللي راحت ومشات.