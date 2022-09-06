الورد الندي
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 31 جانفي 2013
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- 336
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- 21
- محل الإقامة
- المدية
- الجنس
- ذكر
أعطُوا لغزةَ ما لغزةَ
وامنحوها فرصةً
في أن تَموتَ كما تُريدْ
كأسُ الدمارِ يدورُ من بلدٍ لأخرى
والنهايةُ دائمًا
لا فرقَ في سوقِ النخاسةِ بينَ أصنافِ العبيدْ
أعطوا لغزةَ في المساءِ صِغارَها
لتضمَّ قتلاها هنا
وتَعودَ تُقتَلُ من جديدْ
هذا الحصارُ السرمديُّ عنادُنا
والحُلمُ خلفَ الأسرِ يبدو دائمًا شيئًا بعيدْ
أحبابُنا في كلِّ شبرٍ بالكلامِ إلى متى
إن كانَ حبُّكُمُ كلامًا ـ صَدِّقونا ـ لا نُريدْ
نحنُ الذينَ يُجاهرونَ بموتِهم
يا موتُ إنَّا لا نَهابُكَ فاقتَنصْ منَّا كثيرًا
سوفَ نمنحُكَ المزيدْ
خُذْ كلَّ غزةَ
أهلَها وديارَها
قُمْ بالقيامةِ إن أردتَ لكي تُبيدْ ..
أطفالَها ورجالاَها ونساءَها
ستعودُ غزةُ في المساءِ إلى هنا
بل ألفُ غزةَ سوفَ تولدُ من جديدْ
أعطُوا لغزةَ ما لغزةَ
واتركوها للجحيمْ
أطفالُها يترجَّلونَ وتحتَهم موتٌ محققْ
مِن بعدِهِ جناتُ عدنٍ يَدخلونَ
إلى النعيمْ
فاللهُ رحمنٌ رحيمْ
تحتاجُ غزةُ مَن يُلقنُها الشهادةْ
تحتاجُ غزةُ ( لترَ) دمٍّ أو ضُمادةْ
تحتاجُ أكياسَ الطحينِ وكلَّ كوبٍ من مياهِ الشربِ
في دورِ العبادةْ
تحتاجُ غزةُ ألفَ لَحدٍ كلَّ يومٍ أو زيادةْ
تحتاجُ غزةُ نصفَ ضوءِ الشمسِ حتى
لا يموتَ صغارُها عندَ الولادةْ
تحتاجُ غزةُ نِفطَكم هذا
وقودًا للإرادةْ
أواهُ يا نفطَ الخليجِ أضعْتَنا
لم تستطِعْ في أيِّ يومٍ
تمنحُ الناسَ السعادةْ
#عبدالعزيزـجويدة
وامنحوها فرصةً
في أن تَموتَ كما تُريدْ
كأسُ الدمارِ يدورُ من بلدٍ لأخرى
والنهايةُ دائمًا
لا فرقَ في سوقِ النخاسةِ بينَ أصنافِ العبيدْ
أعطوا لغزةَ في المساءِ صِغارَها
لتضمَّ قتلاها هنا
وتَعودَ تُقتَلُ من جديدْ
هذا الحصارُ السرمديُّ عنادُنا
والحُلمُ خلفَ الأسرِ يبدو دائمًا شيئًا بعيدْ
أحبابُنا في كلِّ شبرٍ بالكلامِ إلى متى
إن كانَ حبُّكُمُ كلامًا ـ صَدِّقونا ـ لا نُريدْ
نحنُ الذينَ يُجاهرونَ بموتِهم
يا موتُ إنَّا لا نَهابُكَ فاقتَنصْ منَّا كثيرًا
سوفَ نمنحُكَ المزيدْ
خُذْ كلَّ غزةَ
أهلَها وديارَها
قُمْ بالقيامةِ إن أردتَ لكي تُبيدْ ..
أطفالَها ورجالاَها ونساءَها
ستعودُ غزةُ في المساءِ إلى هنا
بل ألفُ غزةَ سوفَ تولدُ من جديدْ
أعطُوا لغزةَ ما لغزةَ
واتركوها للجحيمْ
أطفالُها يترجَّلونَ وتحتَهم موتٌ محققْ
مِن بعدِهِ جناتُ عدنٍ يَدخلونَ
إلى النعيمْ
فاللهُ رحمنٌ رحيمْ
تحتاجُ غزةُ مَن يُلقنُها الشهادةْ
تحتاجُ غزةُ ( لترَ) دمٍّ أو ضُمادةْ
تحتاجُ أكياسَ الطحينِ وكلَّ كوبٍ من مياهِ الشربِ
في دورِ العبادةْ
تحتاجُ غزةُ ألفَ لَحدٍ كلَّ يومٍ أو زيادةْ
تحتاجُ غزةُ نصفَ ضوءِ الشمسِ حتى
لا يموتَ صغارُها عندَ الولادةْ
تحتاجُ غزةُ نِفطَكم هذا
وقودًا للإرادةْ
أواهُ يا نفطَ الخليجِ أضعْتَنا
لم تستطِعْ في أيِّ يومٍ
تمنحُ الناسَ السعادةْ
#عبدالعزيزـجويدة