قصص وحكايات == العبد ينسى وربي ماينسى ==

السلام عليكم ...



ربي خلق الدنيا وحط فيها قوانين منها قانون اسمو قانون الرجوع وهو كيما تدير تلقى بغض النظر ع جنس العمل المهم الجزاء من جنس العمل (صدق يرجعولك دراهم، دير خير تلقى خير، دير شر تلقى شر، أظلم تتظلم وهكذا ... )



الله يمهل ولا يهمل.