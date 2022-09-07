قصص وحكايات == العبد ينسى وربي ماينسى ==

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
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حاجيتكم وماجيتكم و حكاية ليوم حزينة بصح ان شاء الله تدو منها العبرة وصلو على نبينا المختار
يحكو بكري على زوج سلفات وكانو بكري النساء يرُوحو يحطّبو وحده من السلفات خلات وليدها الصغير عند سلفتها اسمها عيشة وقالتلها ردي بالك عليه نروح نحطب ونجي مانطوّلش قالتلها روحي مهنية توكلت على الله وراحت أم الطفل تحطب والطفل قاعد مع عايشة شوي وناض يبكي رفداتو ،بنّنت عليه، لعبت معاه ماحبّش يسكت وش دارت؟؟ تروح تشعّل النّار في الشميني وحطت فيها الطفل بعد ساعه ايا جات أم الطفل وقالت لسلفتها وين وليدي ياعويشة ڤالتلها راقدقالتلها أم الطفل : اوكي كي ينوض جيبيه وراحت لدارها قعدت تستنّى في ولدها ضرك يجي ضرك يجي !! المهم راحت استنّت استنّت وعيشة مازال ماجابتش الطفل هزّت روحها وراحتلها و قالتلها : وينو ولدي يا عايشة؟ قالتلها مالقيتوش ؛ خليتُو راقد وجيت مالقيتوش بقاو يحوسو عليه ما لقاوشُ ! والأم تقولها أذكري الله يربحك يا عيشة ختي وين حطيتي الطفل آخر مرة عيشة سكتت وما قالت والو قعدت مسكينة حازنة على وليدها وتبكي سنين ودارت أيام على فقد الطّفل وياما صار فيها
المهم روح يازمان وارواح يازمان وعايشة جابت خمسة أولاد وفي يوم من الايام كانت مرقدتهم قدام بعضاهم وحطت في وسطهم شمعة وفي الليل طاحت هاذيك الشمعة ولحقت على الغطاء وهوما راقدين وعايشة راقدة في سابع نومةتحرقوا الخمسة وماتوا عاد عيشة بقت تبكي و تقول : " العبد ينسى وربي ما ينسى وحيّد بخمسة العبد ينسى وربي ماينسى وحيّد بخمسة "
العبرة أنّو ربّي يُمهل ولا يُهمل ديرو بالكم قبل لا ديرو اي حاجة خارجة الطريق اتفكروا بلي كاين رب العباد ماتدري يخلصها فيك ول في ولادك ول في الاقربون ربي يهدينا وربي يفارقنا بلا ذنوب
أحبكم في الله ❤❤
يحكو بكري على زوج سلفات وكانو بكري النساء يرُوحو يحطّبو وحده من السلفات خلات وليدها الصغير عند سلفتها اسمها عيشة وقالتلها ردي بالك عليه نروح نحطب ونجي مانطوّلش قالتلها روحي مهنية توكلت على الله وراحت أم الطفل تحطب والطفل قاعد مع عايشة شوي وناض يبكي رفداتو ،بنّنت عليه، لعبت معاه ماحبّش يسكت وش دارت؟؟ تروح تشعّل النّار في الشميني وحطت فيها الطفل بعد ساعه ايا جات أم الطفل وقالت لسلفتها وين وليدي ياعويشة ڤالتلها راقدقالتلها أم الطفل : اوكي كي ينوض جيبيه وراحت لدارها قعدت تستنّى في ولدها ضرك يجي ضرك يجي !! المهم راحت استنّت استنّت وعيشة مازال ماجابتش الطفل هزّت روحها وراحتلها و قالتلها : وينو ولدي يا عايشة؟ قالتلها مالقيتوش ؛ خليتُو راقد وجيت مالقيتوش بقاو يحوسو عليه ما لقاوشُ ! والأم تقولها أذكري الله يربحك يا عيشة ختي وين حطيتي الطفل آخر مرة عيشة سكتت وما قالت والو قعدت مسكينة حازنة على وليدها وتبكي سنين ودارت أيام على فقد الطّفل وياما صار فيها
المهم روح يازمان وارواح يازمان وعايشة جابت خمسة أولاد وفي يوم من الايام كانت مرقدتهم قدام بعضاهم وحطت في وسطهم شمعة وفي الليل طاحت هاذيك الشمعة ولحقت على الغطاء وهوما راقدين وعايشة راقدة في سابع نومةتحرقوا الخمسة وماتوا عاد عيشة بقت تبكي و تقول : " العبد ينسى وربي ما ينسى وحيّد بخمسة العبد ينسى وربي ماينسى وحيّد بخمسة "
العبرة أنّو ربّي يُمهل ولا يُهمل ديرو بالكم قبل لا ديرو اي حاجة خارجة الطريق اتفكروا بلي كاين رب العباد ماتدري يخلصها فيك ول في ولادك ول في الاقربون ربي يهدينا وربي يفارقنا بلا ذنوب
أحبكم في الله ❤❤