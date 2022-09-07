حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 536
- النقاط
- 1,051
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
قالك خطرة وحد العجوز طلعت في بيس
_ قاتلهم قعدوني .....قعدوها
_قاتلهم وكلوني .....وكلوها.
_قاتلهم خلصولي بلاصتي. ....خلصوهالها
ناض واحد الشيخ قالهم هبطوني هبطوني
قالولو : علاش يا لحاج وش كاين ؟؟
قالهم : رني خايف تقلكم زوجوني و تلصقوها فيا ....خخخخ
_ قاتلهم قعدوني .....قعدوها
_قاتلهم وكلوني .....وكلوها.
_قاتلهم خلصولي بلاصتي. ....خلصوهالها
ناض واحد الشيخ قالهم هبطوني هبطوني
قالولو : علاش يا لحاج وش كاين ؟؟
قالهم : رني خايف تقلكم زوجوني و تلصقوها فيا ....خخخخ