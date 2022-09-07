قالك خطرة وحد العجوز طلعت في بيس

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
536
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قالك خطرة وحد العجوز طلعت في بيس
_ قاتلهم قعدوني .....قعدوها
_قاتلهم وكلوني .....وكلوها.
_قاتلهم خلصولي بلاصتي. ....خلصوهالها
ناض واحد الشيخ قالهم هبطوني هبطوني
قالولو : علاش يا لحاج وش كاين ؟؟
قالهم : رني خايف تقلكم زوجوني و تلصقوها فيا ....خخخخ
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 
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