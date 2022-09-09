وفاة الملكة إليزابيث الثانية Elizabeth Alexandra Mary

أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96، ونكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة، ويخلف تشارلز والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.وقال قصر باكنغهام -الذي نكس الأعلام حدادا- في بيان "توفيت الملكة بسلام في (قلعة) بالمورال (في أسكتلندا) بعد ظهر اليوم".وفي وقت سابق اليوم الخميس هرعت العائلة المالكة ببريطانيا إلى قلعة "بالمورال" حيث كانت تقيم الملكة لتكون بجوارها بعدما أبدى الأطباء قلقهم بشأن صحتها التي تدهورت بشكل كبير،وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.(الجزيرة أخبار)