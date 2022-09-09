هكذا كانت اللمة وهكذا نريدها والفكرة لاتموت

السلام عليكم جميعابالصدفة عثرت على هاذين المقطعين لاخ مصري محب للجزائر كان عضوا معروفا ومحبوبا في اللمة هو العضو مصري مواليد الجزائر ( محمد كمال )شاهدوا قيمة ومكانة المنتدى ونتائج اهدافه التي حققتها طيلة سنوات الاستمرار والثبات :الفيديو الثاني : لم اشاهده الا اليوم وهي كلمة كتبتها في حقه يوما ما: