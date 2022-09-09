هكذا كانت اللمة وهكذا نريدها والفكرة لاتموت

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,277
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
السلام عليكم جميعا

بالصدفة عثرت على هاذين المقطعين لاخ مصري محب للجزائر كان عضوا معروفا ومحبوبا في اللمة هو العضو مصري مواليد الجزائر ( محمد كمال )

شاهدوا قيمة ومكانة المنتدى ونتائج اهدافه التي حققتها طيلة سنوات الاستمرار والثبات :



الفيديو الثاني : لم اشاهده الا اليوم وهي كلمة كتبتها في حقه يوما ما:

 
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