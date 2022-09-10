لاشيء

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
740
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مرحى لصباح توشح ببقايا القصة
الطريق مصادر وجرحها مسجى كامسيات الخريف الباهت بسواد
هي تمنت فقط ان تمشط شعرها بلون السماء والحناء وان تهمس بقليل من الحب
تمنت وتمنت ان تغازل ماتبقى منها ومن ذكريات تفحمت ببرد الشتاء
لاشيء يشبه امنياتها لا الصباح لاالمساء لا المطر ولاتنهيدتها المخبأة عن اعين القبائل
ولا الطريق الفاصل بين هناك يأبه
ومرحى لكل مساء يغازلها بحزن لاتعرف ملامح حزنها الشتاء يصادر شمسها الغارقة فيها
مازلت تحلم تنتظر زغرودة تفجر ماتبقى من الصمت المتحجر على مداها
 
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