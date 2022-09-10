مرحى لصباح توشح ببقايا القصة

الطريق مصادر وجرحها مسجى كامسيات الخريف الباهت بسواد

هي تمنت فقط ان تمشط شعرها بلون السماء والحناء وان تهمس بقليل من الحب

تمنت وتمنت ان تغازل ماتبقى منها ومن ذكريات تفحمت ببرد الشتاء

لاشيء يشبه امنياتها لا الصباح لاالمساء لا المطر ولاتنهيدتها المخبأة عن اعين القبائل

ولا الطريق الفاصل بين هناك يأبه

ومرحى لكل مساء يغازلها بحزن لاتعرف ملامح حزنها الشتاء يصادر شمسها الغارقة فيها

مازلت تحلم تنتظر زغرودة تفجر ماتبقى من الصمت المتحجر على مداها