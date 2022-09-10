حلول تمارين كتاب الرياضيات الأولى متوسط الجيل الثاني متجدد











بسم الله الرحمن الرحيم



السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ



أعضاء و زوار و مشرفي منتدى اللمة



طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية



تحية طيبة للجميع ..



أمـا بعد ،،





نقدم لكم



حلول تمارين كتاب الرياضيات الأولى متوسط الجيل الثاني

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كنوا بالقرب في الرد سنضع لكم

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