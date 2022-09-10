طرح مشاكل وحلول حقيقية حول صعوبة التعلم والاستذكار للطفل التلميذ...

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عدد كبير من الاولياء في واقعنا لا يستوعبون بعض مشاكل وعقبات يواجهها اطفالهم من دون قصد وتعمد اثناء فترة الدراسة في القسم وفي المنزل وبعض التصرفات من طرف الاولياء قد تزيد من الاحباط وتعقد المسألة وقد يلجئ الطفل الى اساليب دفاعية تأثر على مستقبله في مجال التعلم والدراسة وهنا يبدئ صراع لا منتهي تتخلله العصبية والانفعال والضغوطات والاكراهات بين ولي التلميذ الراغب في رؤية نقاط اعلى وافضل وبين الطفل الغارق في صعوبات وعراقيل ذهنية ونفسية ومتاهة سلبية لا يفقهها ولا يجد لها حل وحتى المعلم قد يكون طرفا في الصراع ويقع الجميع في توتر نتائجه اكيد وخيمة وخارج الامنيات والرغبات والاحلام.في هذا الموضوع اتمنى ان نطرح ونتابع المشكل على الواقع ونساهم في تقديم نصائح وتوجيهات وارشادات فعلية من تجارب مواقف او معلومات صحيحة وسليمة تساعد الاولياء والتلاميذ لتجاوز هذا العائق بعقلانية وتفهم .