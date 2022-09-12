لا تغرس بذور الفشل في طفلك تصميمي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,640
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
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نرحب بكم أجمـل ترحيب وتتمنى لكم وقتـاً سعيداً

مليئـاً بالحب فـآهلاً بكم في هذا المنتدى الرائع وبكم إن شاء الله سيحلوا اللقاء

أهلاً وسهلاً

أعضاء وزوار منتدى الطفل




كلنا نعرف الأمراض المعدية، ونتجنب حامليها، وهناك وسائل للوقاية منها، والشيء بالشيء يذكر، الإحباط والفشل مرضان مُعديانٍ، لا يختلفان عن بقية الأمراض، لأن المحبَط والفاشل، لا يرى في هذا العالم شيئا جميلا، وترى التشاؤم، والهزيمة، والإخفاق، كلها مكتوبة بين عينيه.

وعليه فإنكم تقولون اننا من المأكد لا ندع اطفالنا للفشل لكن ....!
قد تعرضوهم لذلك الفشل حتى بدون وعيكم بمفرداتكم وكلماتكم


لذلك اخترت لكم هذه السطور
وقمت بتصميمها في بطاقة
اخدت مني الكثير من الوقت كا الوسيلة المستعملة في التصميم لي هي الهاتف
وتاخد الكثير من الوقت و غيرها فلا تجعلو جهدي يذهب سدى

اقرؤوها واعملو بيها وشاركوها مع آحبائكم


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