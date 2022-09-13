وتوتات على الرابعة صباحا

الزمن : 04:00 الرابعة صباحا



خخخخ شششش خخخخخ شششش

قبلها بساعة 03:00



غنية ،،،سليمة جيبيلنا ناكلو جعنا

عيطي لسليمة خير هي المكرمة لوخرى مشحاحة

سليييييمة ،،،، حنونتي،، ارواحي نڨلك

زاوية ثانية:

الحاجة وين نفرشلك في الحوش ولا في البيت لا لا بنيتي فرشيلي عند الباب نبات رايحة جاية

،،، شكون الحاجة نورية شيخها جا يديها وراه يخبط في الباب بعكازتو

زاوية اخرى:

خديجة وليدك طاح على راسو اجري اجري وقيلا طيحاتو بنت سلفتك

،،، سمية علاش طفيتو البوست مزلت مشطحتش كنت نغسل في المواعن

موالساعد ارواحي تڨصري معانا

حيزية راجلك راه يعيط عند الباب ڨالك اخرجي ولا ندخل ليك ،،، أخاه علاه جا هاذ السامط

زاوية من جهة اخرى:

يابنات أرواحو هزو معايا الفرشة عاونوني من الصباح وانا وحدي

عيطي لبنتك راها متحزمة تشطح من الصباح محبستش

روقية تباتي ولا تروحي؟ والله منروحها حتى السمانة الجاية راجلي راح للنيجر وولادي عند جداهم راني اونليبارتي

،،،، طخ طرڨ بوم

نوضو نوضو رايحين نفرشو ارواحي انتي منا،، روحي انتي لهيه ،، اوقفي شوية،، هزي كابتك،، اجبدي وليدك ،،، هاكي ڨاطوك طاحلك

الذراري العياط الجري الملاوحة الدوش معمر الكوزينة تخبط وتڨلب



بعدها بنصف بنصف ساعة 03:30

طفو الضو علينا

وشششتتتت ( الوتوتة والهمس)

شفتي أم العروس كيفاش تشنف موش عاجبها الحال

وتوتوتتتتتت

معجبنيش العشا والله متعشيت قلت لسليمة ديريلي كسكروط وديري فيه شوية لحم برك وهاتيلي قرعة عصير واذا بقات الشربة جيبيلي شوية والسلاطة وشوية عنب وتفاح هاذا برك ماتعشيت والله



واع،،واع،،اواااااع

اششش ارڨد وليدي نني نني ارڨد راك كرهتلي جد حياتي انت وبابك



هاااااا( التثائب عامل حالة )

محكيتلكش على شهرزاد

وينا شهرزاد

سلفتك الصغيرة كي دخل خو العريس

وتتتتييت وتوتوت سيسيسي

وتتتتتتتتت

زاوية اخرى:

العريس قالو تعرف عليها في واش يقولولو



ايه صحيتي البيسبوك



هااااا ( النداء الاخير للتثائب )

ايا تصبحي على خير غدوة نكملك



الحاجة: وين راها القفلة نتاع الضو ماني شايفة والو يعطيلهم عما

الحاجة وين رايحة؟

رايحة بصوالحي وشدخلك انتي ارقدي يرقد حسك.









،،،،،

ياجماعة هاذي فقط ڨصرة وهاذي عوايدنا واعراسنا وزيتنا في دقيقنا واحد مايسالنا الفيسبوكايه صحيتي البيسبوكهااااا ( النداء الاخير للتثائب )ايا تصبحي على خير غدوة نكملكالحاجة: وين راها القفلة نتاع الضو ماني شايفة والو يعطيلهم عماالحاجة وين رايحة؟رايحة بصوالحي وشدخلك انتي ارقدي يرقد حسك.،،،،،ياجماعة هاذي فقط ڨصرة وهاذي عوايدنا واعراسنا وزيتنا في دقيقنا واحد مايسالنا

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