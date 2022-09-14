أخطاء لغوية شائعة :انتبهوا عند كتابة هذه الكلمات :إنشاء الله.... إن شاء اللهلأن إنشاء اللَّهَ تعني تأسيس اللَّهَ وَبنيانه و العياذ بالله ، لَكِنْ إن شاء اللَّهَ تعني إِذَا أراد اللَّهَالله وأكبر.... الله أكبرلأن اللَّهَ وأكبر تعني اللَّهَ وَشخص اسمه أكبر لأن الواو حرف عطف ، لَكِنْ اللَّهَ أكبر تعني ٱلله أكبَر مِنْ كُل شيءاللة.... اللهفالأولى ليست لفظ الجلالة ، والثانية هي الصحيح‏‏‏‏‏‏‏اللهم صلي على محمد‏‏‏‏‏‏‏‏.... اللهم صلِّ على محمدلأن صلي فيها الياء ، والياء ياء تأنيث وَاللَّهَ لَيْسَ مؤنث .فاعفوا عنا.... فاعفُ عنالأن الواو واو جماعة ، وَاللَّهَ وَاحِد أحد .ي رب - ي ربي.... يَا رب - يَا ربيلأن الياء ياء نداء ، فَإِذَا تم اختصارها لَايصبح هناك نداءجزاك الله ألف خير.... جزاك الله خيرلأن جزاك اللَّهَ خير مَنْ قالها فقد أبلغ فِيْ الثناء ، وَالخير يشمل كُل شيء وكلمة ألف فيها تحجير لخير الله .آمييين.... آمينمِنْ سلامة الصياغة أَنْ تقول فقَطْ آمين يَاَ ربالحمد الله.... الحمد للهلأن الحمد اللَّهَ تعني أَنْ الحمد هُوَ اللَّهَ ، لَكِنْ الحمد لله تعني الحمد وَالشكر لله تعالى .الله تعالي.... الله تعالىسبحانو.... سبحان الله أو سبحانه وتعالىيحلها ألف حلال.... يحلها الله سبحانه وتعالىفقول ( ألف حلال ) تعني أن هناك ألف رب "لااله الا الله " وقد تؤدي إلى الشرك والعياذ باللهوفيك بركة.... وفيك بارك اللهلأن البركة ليست بالعبد ونفسه بل البركة رزق من اللهانتبهوا بارك الله فيكم