السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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أخطاء لغوية شائعة :
انتبهوا عند كتابة هذه الكلمات :
إنشاء الله .... إن شاء الله
لأن إنشاء اللَّهَ تعني تأسيس اللَّهَ وَبنيانه و العياذ بالله ، لَكِنْ إن شاء اللَّهَ تعني إِذَا أراد اللَّهَ
الله وأكبر .... الله أكبر
لأن اللَّهَ وأكبر تعني اللَّهَ وَشخص اسمه أكبر لأن الواو حرف عطف ، لَكِنْ اللَّهَ أكبر تعني ٱلله أكبَر مِنْ كُل شيء
اللة .... الله
فالأولى ليست لفظ الجلالة ، والثانية هي الصحيح
اللهم صلي على محمد .... اللهم صلِّ على محمد
لأن صلي فيها الياء ، والياء ياء تأنيث وَاللَّهَ لَيْسَ مؤنث .
فاعفوا عنا .... فاعفُ عنا
لأن الواو واو جماعة ، وَاللَّهَ وَاحِد أحد .
ي رب - ي ربي .... يَا رب - يَا ربي
لأن الياء ياء نداء ، فَإِذَا تم اختصارها لَايصبح هناك نداء
جزاك الله ألف خير .... جزاك الله خير
لأن جزاك اللَّهَ خير مَنْ قالها فقد أبلغ فِيْ الثناء ، وَالخير يشمل كُل شيء وكلمة ألف فيها تحجير لخير الله .
آمييين .... آمين
مِنْ سلامة الصياغة أَنْ تقول فقَطْ آمين يَاَ رب
الحمد الله .... الحمد لله
لأن الحمد اللَّهَ تعني أَنْ الحمد هُوَ اللَّهَ ، لَكِنْ الحمد لله تعني الحمد وَالشكر لله تعالى .
الله تعالي .... الله تعالى
سبحانو .... سبحان الله أو سبحانه وتعالى
يحلها ألف حلال .... يحلها الله سبحانه وتعالى
فقول ( ألف حلال ) تعني أن هناك ألف رب "لااله الا الله " وقد تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله
وفيك بركة .... وفيك بارك الله
لأن البركة ليست بالعبد ونفسه بل البركة رزق من الله
انتبهوا بارك الله فيكم
انتبهوا عند كتابة هذه الكلمات :
إنشاء الله .... إن شاء الله
لأن إنشاء اللَّهَ تعني تأسيس اللَّهَ وَبنيانه و العياذ بالله ، لَكِنْ إن شاء اللَّهَ تعني إِذَا أراد اللَّهَ
الله وأكبر .... الله أكبر
لأن اللَّهَ وأكبر تعني اللَّهَ وَشخص اسمه أكبر لأن الواو حرف عطف ، لَكِنْ اللَّهَ أكبر تعني ٱلله أكبَر مِنْ كُل شيء
اللة .... الله
فالأولى ليست لفظ الجلالة ، والثانية هي الصحيح
اللهم صلي على محمد .... اللهم صلِّ على محمد
لأن صلي فيها الياء ، والياء ياء تأنيث وَاللَّهَ لَيْسَ مؤنث .
فاعفوا عنا .... فاعفُ عنا
لأن الواو واو جماعة ، وَاللَّهَ وَاحِد أحد .
ي رب - ي ربي .... يَا رب - يَا ربي
لأن الياء ياء نداء ، فَإِذَا تم اختصارها لَايصبح هناك نداء
جزاك الله ألف خير .... جزاك الله خير
لأن جزاك اللَّهَ خير مَنْ قالها فقد أبلغ فِيْ الثناء ، وَالخير يشمل كُل شيء وكلمة ألف فيها تحجير لخير الله .
آمييين .... آمين
مِنْ سلامة الصياغة أَنْ تقول فقَطْ آمين يَاَ رب
الحمد الله .... الحمد لله
لأن الحمد اللَّهَ تعني أَنْ الحمد هُوَ اللَّهَ ، لَكِنْ الحمد لله تعني الحمد وَالشكر لله تعالى .
الله تعالي .... الله تعالى
سبحانو .... سبحان الله أو سبحانه وتعالى
يحلها ألف حلال .... يحلها الله سبحانه وتعالى
فقول ( ألف حلال ) تعني أن هناك ألف رب "لااله الا الله " وقد تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله
وفيك بركة .... وفيك بارك الله
لأن البركة ليست بالعبد ونفسه بل البركة رزق من الله
انتبهوا بارك الله فيكم