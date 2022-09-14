أخطاء لغوية شائعة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,788
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
📌 أخطاء لغوية شائعة :

انتبهوا عند كتابة هذه الكلمات :

إنشاء الله ❎ .... إن شاء الله ✅

☁️ لأن إنشاء اللَّهَ تعني تأسيس اللَّهَ وَبنيانه و العياذ بالله ، لَكِنْ إن شاء اللَّهَ تعني إِذَا أراد اللَّهَ

الله وأكبر ❎ .... الله أكبر ✅

☁️ لأن اللَّهَ وأكبر تعني اللَّهَ وَشخص اسمه أكبر لأن الواو حرف عطف ، لَكِنْ اللَّهَ أكبر تعني ٱلله أكبَر مِنْ كُل شيء

اللة ❎ .... الله ✅

☁️ فالأولى ليست لفظ الجلالة ، والثانية هي الصحيح

‏‏‏‏‏‏‏اللهم صلي على محمد ❎ ‏‏‏‏‏‏‏‏.... اللهم صلِّ على محمد ✅

☁️ لأن صلي فيها الياء ، والياء ياء تأنيث وَاللَّهَ لَيْسَ مؤنث .

فاعفوا عنا ❎ .... فاعفُ عنا ✅

☁️ لأن الواو واو جماعة ، وَاللَّهَ وَاحِد أحد .

ي رب - ي ربي ❎ .... يَا رب - يَا ربي ✅

☁️ لأن الياء ياء نداء ، فَإِذَا تم اختصارها لَايصبح هناك نداء

جزاك الله ألف خير ❎ .... جزاك الله خير ✅

☁️ لأن جزاك اللَّهَ خير مَنْ قالها فقد أبلغ فِيْ الثناء ، وَالخير يشمل كُل شيء وكلمة ألف فيها تحجير لخير الله .

آمييين ❎ .... آمين ✅

☁️ مِنْ سلامة الصياغة أَنْ تقول فقَطْ آمين يَاَ رب

الحمد الله ❎ .... الحمد لله ✅

☁️ لأن الحمد اللَّهَ تعني أَنْ الحمد هُوَ اللَّهَ ، لَكِنْ الحمد لله تعني الحمد وَالشكر لله تعالى .

الله تعالي ❎ .... الله تعالى ✅

سبحانو ❎ .... سبحان الله أو سبحانه وتعالى ✅

يحلها ألف حلال ❎ .... يحلها الله سبحانه وتعالى ✅

☁️ فقول ( ألف حلال ) تعني أن هناك ألف رب "لااله الا الله " وقد تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله

وفيك بركة ❎ .... وفيك بارك الله ✅
☁️ لأن البركة ليست بالعبد ونفسه بل البركة رزق من الله

انتبهوا بارك الله فيكم 🤝🏻
 
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