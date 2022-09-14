الأسئلة الشائعة حول التعليم عن بعد مراسلة

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من الأسئلة الشائعة حول التعليم عن بعد ( المراسلة )

1-متى تبدا التسجيلات؟

تسجيلات المراسلة ديما كل عام تبدا من 15 سبتمبر الى غاية 31 أكتوبر وديما كاين الوقت وديما يزيدوا في فترة التسجيلات باش كامل الناس لحابة تسجل تلقا وقت مرات

وين يحبسوا في آخر العام 31 ديسمبر

2-ملف التسجيل؟

کاین متعلم سابق او قديم وكاين متعلم جديد

#المتعلم_السابق القديم نعطيه نصيحة في ملف

التسجيل كلنا نعرفوا کی تسجل فی انترنت عندك مدة أسبوع

لازم تخلص فی لابوسط او يلغى تسجيلك كي تسجل خويا

لعزيز وتروح تخلص في لابوسط غیر مکلاه تروح تدفع فی مرکز

او تعب روحك هنا تعتبر روحك مسجل عادي جدا وبعد مدة

لسيبار يخرجلك شهادة التسجيل تثبت هنا بلى راك

تروح

مسجل عندهم. ويبقى لك الاختيار فالاخير

اما #المتعلم_الجديد :

لازم ملف عادي جدا نبدا بـ 02

صورتان + شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

هدول يكونوا واجدين نزيد ليهم شهادة مدرسية تاع سنة لي خرجت فيها. وأيضا استمارة التسجيل لي تخرجها من سيبار

درك نفهمك فيها .. كي تروح لسيبار تسجل يعطيك 5 أوراق

(ورقة 01= فيها معلوماتك ولي تروح بيها لابوسط تخلص

على حساب نوع الدروس ولي هي كتب او قرص او أرضية

الكترونية وننصح بالأرضية الالكترونية) + (ورقة 02+03=

فيها قانون الداخلي وملف وكل ما يخص المراسلة وفي آخر

ورقة 03 فيها تصريح الشرفي هذا التصريح الشرفي تديه

للبلدية تقاليزيه اوك) + (ورقة 04= فيها المرسل والمرسل

اليه واثبات الوصل التسجيل هذه معندك ما دير بها فقط

احتفظ بها من اجل حفظ رقم الاستمارة باسكوا تحتاجوا) +

(ورقة 05= هذه داروها جديدة تروح تديها للمدير المؤسسة التي كنت تقرا فيها لاثبات صحة الشهادة المدرسية وبانك منقطع عن دراسة).

کاین نقطة مهمة وهى كشف نقاط الفصل الثالث هذه ديرها في مكان شهادة مدرسية اذا كنت جايب في معدل السنوي

9,20

( ملاحظة: كل مرة وش يطلعو معدل قبول) وما فوق باش تسجل في مستوى اعلى من مستواك وهذه تخص جميع المستويات ما عدا انك اذا حبيت تسجل من 2 ثانوي

الى ثالثة ثانوي فهي ممنوعة بسبب قانون جديد داروه في

منع تسجيل في مستوى ثالثة ثانوي الا في حالة عندك

معدل السنوي 10.

2020

3-أيضا من أسئلة هل دراسة مراسلة صعبة ؟

کی تكمل التسجيلات كامل يقولوك لازم تحمل الفروض

واجابات ودير الفرض الالكتروني وتولى تدخل للمعلام وتدير

مشاركة في منتدى باش تدي نقطة التقويم المستمرة مليحة

تساعدك في معدل العام... دراسة نصيحة حاول يكون لديك

صديق او جار او احد من عائلة يدرس في مؤسسة تتواصل

معاه او تقرا من كراريس لعندوا تساعدك بزززاف خاصة الفهم

لمستويات الأدبية اما مستويات العلمية كاين اليوتوب تقدر

تساعدك ولازمك تخدم مليح باش تنجح

4-المراسلة عندها امتحان واحد في ماي او افريل وهو يوم

واحد فقط فيه 4 مواد فقط

أيضا ننصح جماعة لتسجل لرابعة متوسط او تنتقل من 3

متوسط الى الرابعة متوسط ،ماتسجلوش في شهادة البيام ،لانها فقط تخسر دراهم ويقولكم تدخل في حساب المعدل العام ما تدخل ما والوا الصح تخدم في امتحان المراسلة اربع مواد دياولك تنجح وسقسي السابقون ... واما جماعة لتسجل للباك كاين غلطة لغوية يقولك باك مراسلة مش كيما باك

احرار نفهمكم حاجة كي تسجل في ثالثة ثانوي رايحة تسجل اثبات المستوى وتزيد تسجل شهادة الباك يعنی کی تنجح فی امتحان اثبات المستوى رايح يكون عندك نيفوا كيفك كيف لي يقرا في لمسيد (ليسى) واما شهادة الباك للجميع اذا

نجحت تروح للجامعة تقرا عادي مي لازم تخدموا يا جماعة اذا

حبيت تروحوا للفاك مكانش منها جماعة مراسلة يحقروهم

(من زرع حصد) وكاين بززاف قراوا مراسلة وكملوا ماستر في

الجامعة.

كانت هذه اجوبة على بعض الأسئلة ولى عندوا سؤال يتفضل