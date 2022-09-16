بالصور.. أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يجتمعون ورسائل مشفرة "للنظام العالمي المذبوح الذي قتل وسرق وافقر الكثير من شعوب العالم منذ سنين"!!

وساد جو من المرح بين القادة الذي توزعوا حول طاولتين دائريتين فرشت عليهما أطباق الفواكه والحلويات الأوزبكستانية.